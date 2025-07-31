آمادگی ارتش برای تأمین امنیت و سلامت زائران اربعین در غرب کشور

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر سرتیپ دوم سلیمان طاهری، فرمانده قرارگاه منطقه غرب نزاجا اظهار داشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران با همکاری سایر نهادها و مجموعه‌های خدمت‌رسان، برنامه‌ریزی لازم برای تأمین امنیت و خدمت‌رسانی شایسته به زائران اربعین حسینی را آغاز کرده است و امروز تمامی یگان‌های مستقر در منطقه غرب کشور در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند.

وی ادامه داد: ارتش جمهوری اسلامی ایران با بسیج نیروها و تجهیزات، تأمین امنیت و ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین در منطقه غرب کشور را در دستور کار قرار داده و یگان‌ها تا بازگشت کامل زائران به میهن، در آماده‌باش و خدمت‌رسانی خواهند بود.

وی افزود: با استقرار گشت‌های ثابت و سیار و حضور پررنگ نیروهای ارتش در محورهای مواصلاتی استان‌های غربی، تمامی مسیرهای تردد زائران زیر پوشش امنیتی قرار گرفته تا زائران بتوانند با آرامش و اطمینان سفر معنوی خود را انجام دهند. همچنین تیم‌های امداد و نجات، بهداشت و درمان نزاجا در نقاط پرتردد و موکب‌های مستقر، آماده ارائه خدمات درمانی و فوری به زائران هستند.

فرمانده قرارگاه منطقه غرب نزاجا تصریح کرد: با استقرار بیمارستان‌های صحرایی، آمبولانس‌ها و استقرار تیم‌های پزشکی در مسیر تردد زائران، کنترل بهداشت عمومی و ارائه خدمات درمانی با قوت در حال اجراست تا حتی در شرایط اضطراری نیز زائران با کمترین دغدغه مسیر را طی کنند.

وی ادامه داد: نیروهای پشتیبانی ارتش در حوزه حمل‌ونقل، تأمین آب و تغذیه نیز با هماهنگی ستاد اربعین استان، امکانات لازم را در اختیار موکب‌ها و مراکز اسکان موقت قرار داده‌اند. پشتیبانی فنی و مهندسی ارتش برای آماده‌سازی راه‌های مواصلاتی و رفع موانع احتمالی نیز به طور شبانه‌روزی فعال بوده است.

