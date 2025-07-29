ماجرای مسلمان شدن ستاره جدید پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سایت MONDE MUSLIM امروز (سه‌شنبه) در روایت تاثیر اسلام در زندگی فوتبالیست‌های سرشناس مسلمان شده درباره مدافع جدید پرسپولیس می‌نویسد که "اسلام زیباترین اتفاق زندگی اوریه" شد.

اوریه با سابقه بازی برای تاتنهام و پاری سن ژرمن سرشناس‌ترین خارجی لیگ ایران به شمار می‌آید.

اوریه، کاپیتان تیم ملی ساحل عاج است که قبلا مسیحی بود ولی با تحقیق در نهایت تصمیم گرفت مسلمان شود.

اوریه می‌گوید که «من بعد از جام ملت‌های آفریقا ۲۰۱۵ اسلام را پذیرفتم، چون دینی است که باید قبل تأثیر گرفتن از کسی آن را با تحقیق بشناسید. باید نظر خودتان را شکل دهید، باید به دنبال پاسخ باشید. نباید از مردم پیروی کنید، چون می‌بینید که همیشه در حال نماز خواندن هستند.

مدافع جدید پرسپولیس درباره تاثیر اسلام در زندگی‌اش می‌گوید «از زمانی که به مسلمان شد آرام‌تر و متفکرتر شده‌ام. این واقعاً زیباترین اتفاق زندگی من است».

