علمای بحرین: سیاست گرسنه‌ نگه‌ داشتن مردم غزه لکه ننگ بر پیشانی بشریت است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ۱۵۵ تن از علما و مبلغان دینی در بحرین با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که سیاست گرسنگی دادن به دو میلیون انسان در غزه که در آن شیر خشک و آب قطع شده، غذا و دارو ممنوع شده و نوزادان از گرسنگی و بیماران از تشنگی جان می‌دهند، ننگی برای بشریت و مایه شرمساری برای هر کسی است که سکوت کرده و یا با رژیم صهیونیستی عادی‌سازی یا همکاری کرده است.

آن‌ها تاکید کردند آنچه رژیم اشغالگر و همدستانش در زمینه محاصره و گرسنه ‌نگه ‌داشتن مردم غزه انجام می‌دهند، جنایت جنگی تمام ‌عیاری است که از نظر شرعی حرام و از نظر قانونی جرم محسوب می‌شود و همه امت اسلامی باید با آن مقابله کند.

در این بیانیه آمده است: شکستن محاصره ظالمانه غزه و اتخاذ موضعی جمعی در برابر آن، فریضه‌ای شرعی و وظیفه‌ای فوری بر دوش دولت‌ها، ملت‌ها و سازمان‌های اسلامی است. باید گذرگاه‌ها باز شود، کاروان‌های کمک‌رسانی اعزام شوند و همه ابزارهای سیاسی، رسانه‌ای و بشردوستانه برای تحقق این هدف به کار گرفته شود. در غیر این صورت، سکوت به معنای همدستی است.

علمای بحرین در ادامه نسبت به خطرات عادی ‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی هشدار دادند و بر ضرورت شرعی توقف فوری و کامل تمام اشکال این روند از جمله در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی تأکید کردند.

آنان از امت اسلامی و مردم بحرین خواستند تا به حمایت از مردم غزه ادامه دهند، با عادی‌سازی روابط مخالفت کنند، کالاهای رژیم را تحریم نمایند و هرگونه کمک ممکن اعم از سیاسی، رسانه‌ای و بشردوستانه را برای شکستن محاصره فراهم کنند و در پویش‌های حمایتی و امدادی مشارکت فعال داشته باشند.

در پایان، از علما، خطبا و مبلغان خواسته شده است که از منابر خود به بیان حقیقت بپردازند، فریاد حق‌طلبی سر دهند و نقش خود را در بیدار کردن امت و زنده نگه‌داشتن روح وفاداری به مؤمنان و برائت از ظالمان ایفا کنند. آن‌ها تأکید کردند که سخن حق، خود نوعی جهاد است و سکوت در این‌باره خیانت محسوب می‌شود.



این بیانیه در ادامه با ابراز درد و اندوه از جنایات جاری رژیم صهیونیستی، این اقدامات را مصداق نسل‌ کشی تدریجی و سیاست گرسنگی عامدانه توصیف کرده است. در حالی‌که کمک‌های انسانی نیز ممنوع شده و جامعه جهانی با سکوتی مرموز و شرم‌آور، شاهد مرگ تدریجی کودکان و مردم غزه بر اثر سوءتغذیه است و در همین حال، غرب به‌جای حمایت از قربانی، از جلاد دفاع می‌کند.

