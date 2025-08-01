گزارش سفر اربعین؛ همپای قافله جامعه الزهرا(س)

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: کاروان «همپای قافله ۹» با شعار «أنا علی العهد» این روزها پای در مسیر بهشت گذاشته و راهی کربلای معلی است:



قم - ۹ مرداد ۱۴۰۴

کاروان زیارتی «همپای قافله ۹» وابسته به جامعة الزهراء(س) صبح پنجشنبه ۹ مرداد، با برنامه‌ریزی دقیق و شعار معنوی «أنا علی العهد» (من بر پیمانم استوارم) راهی عراق شد. این حرکت که با مدیریت ستاد اربعین جامعة الزهراء(س) و زیر نظر مهندس حدادی سازماندهی شده، فرصتی برای «تربیت، بصیرت‌افزایی و تقویت روحیه انقلابی» زائران توصیف شده است.

جزئیات سفر و مسیر حرکت

- زمان‌بندی:

حرکت رسمی کاروان پس از مراسم توجیهی در حسینیه امام خمینی(ره) آغاز شد. حضور زائران در نجف تا ۱۳ مرداد ادامه دارد و ورود به کربلا صبح ۱۶ مرداد برنامه‌ریزی شده است. بازگشت به مرز خسروی صبح ۱۸ مرداد و رسیدن به قم بامداد ۱۹ مرداد خواهد بود.

- مسیر پیاده‌روی:

به دلیل گرمای ۵۲ درجه‌ای، پیاده‌روی نجف تا کربلا شبانه و در دو مرحله انجام می‌شود:

- شب اول: نجف تا عمود ۲۰۲ (پس از نماز مغرب و عشاء تا اذان صبح).

- شب دوم: عمود ۲۰۲ تا عمود ۵۳۵.

زائران از عمود ۵۳۵ با خودروهای هماهنگ‌شده به عمود ۱۳۰۰ (دروازه کربلا) منتقل شده و باقی مسیر را پیاده می‌پیمایند.

- اسکان:

محل استقرار در کربلا، حسینیه‌ای نوساز با فاصله کمتر به حرم مطهر و تجربه موفق سال‌های گذشته است.

شعار و اهداف معنوی

شعار «أنا علی العهد» به عنوان نماد «تجدید بیعت با آرمان‌های امام حسین(ع)» انتخاب شده است. حدادی تأکید کرد: «این سفر تنها زیارت نیست؛ تمرین تداوم ولایتمداری در لحظات سخت و خادم‌رسانه‌ای اربعین بودن است. هدف ما تربیت نیروهای انقلابی و روایت‌سازی تمدنی از جریان اربعین است.»

تمهیدات اجرایی

۱. تغذیه:

- برخلاف روش‌های مرسوم، تغذیه اصلی زائران (صبحانه، ناهار و شام) توسط آشپزخانه جامعة الزهراء(س) تأمین می‌شود.

- استفاده از موکب‌ها اختیاری است، اما این طرح برای «صرفه‌جویی در زمان و حفظ سلامت» اجرا می‌شود.



۲. حمایت مالی:

- هزینه سفر ۹ میلیون تومان برآورد شده که ۵ میلیون توسط زائر و مابقی از محل حمایت‌های ستاد و خیرین پرداخت می‌شود.

- تسهیلات ویژه برای طلاب معسر (تسهیلات ۲-۳ ماهه) و فعالان رسانه‌ای (وام ۱۰ ماهه تا ۵ میلیون تومان) در نظر گرفته شده است.

۳. انتخاب مرز خسروی:

- به دلیل عدم همراهی زائران بین‌المللی و برای «کاهش هزینه‌ها و مدیریت زمان»، این مرز انتخاب شده است.

برنامه رسانه‌ای نوآورانه

سرکار خانم حکمت‌نیا، رئیس کارگروه رسانه‌ای، مسئولیت تولید محتوای این سفر را بر عهده دارد:

- تولید محتوای سناریومحور: تدوین فیلم‌ها و مستندهای حرفه‌ای با روایت طلاب جامعة الزهراء(س).

- رسانه خانوادگی: همراه‌سازی خانواده‌های زائران در روایت‌گری عاطفی و تربیتی.

- شبکه‌سازی آموزشی: انتشار منظم محتوا در کانال‌های مدارس، دانشکده و مراکز وابسته به جامعة الزهراء(س).

- کانال اختصاصی: راه‌اندازی کانال برای آموزش‌های توجیهی و انتشار روایت‌های زائران.

حدادی در پایان با اشاره به نقش طلاب گفت: «طلاب جامعة الزهراء(س) راویان زینبی این مسیرند. امسال روایت‌گری را از دل حوزه و با زبان تصویر پیش می‌بریم تا صدایمان از دل زائران شنیده شود، نه از پشت دوربین‌ها.»

این کاروان با تأکید بر سه اصل «انسجام تیمی، اطاعت‌پذیری و آمادگی جسمانی-فرهنگی»، عزم خود را برای پیوند زیارت و رسالت‌های تربیتی-تمدنی اعلام کرده است.



ستاد اربعین جامعة الزهراء(سلام‌الله‌علیها)

