آغاز عملیات بازگشت هزاران زائر اربعین طی ۷۲ ساعت آینده

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از رسیدن به اوج ورود زائران، عراق آماده اجرای عملیات بازگشت هزاران زائر برای کاهش ازدحام در اطراف عتبات مقدس می‌شود.

«هادی حسین المعموری» عضو کمیته مرکزی زیارت اربعین عراق اعلام کرد که تمام آمادگی‌ها برای عملیات بازگشت زائران کشورهای اسلامی، به‌ویژه زائران ایرانی، تکمیل شده و این روند طی ۷۲ ساعت آینده آغاز خواهد شد.

المعموری در گفت‌وگو با پایگاه خبری «بغداد الیوم» عراق توضیح داد که گذرگاه مرزی خسروی و سایر مرزهای مشترک با ایران، طی سه روز گذشته شاهد اوج ورود ده‌ها هزار زائر از چندین کشور اسلامی به سوی کربلای معلی بوده است.

وی افزود که انتقال این جمعیت انبوه از طریق بیش از ۱۱ مسیر زمینی به سمت عتبات مقدس انجام شده است. آغاز عملیات بازگشت زائران اربعین پس از پایان مراسم زیارت، به کاهش ازدحام در کربلا و نجف اشرف کمک خواهد کرد.

المعموری با بیان اینکه مرحله بازگرداندن زائران اربعین از اهمیت کمتری نسبت به استقبال آنان برخوردار نیست، گفت که تمامی مسیرها و تدابیر امنیتی و اجرایی لازم برای این مرحله آماده شده تا بدون هیچ‌گونه پیچیدگی انجام گیرد.

شایان ذکر است که هر ساله، شهرهای کربلا و نجف اشرف در ایام زیارت اربعین میزبان میلیون‌ها زائر از داخل عراق و خارج از آن هستند، به‌ویژه از ایران که از گذرگاه‌های مرزی اصلی مانند خسروی، شلمچه و مهران وارد می‌شوند. با پایان یافتن مراسم زیارت، مرحله بازگشت زائرین برای بازگرداندن زائران به کشورهای خود آغاز می‌شود؛ عملیاتی عظیم از نظر سازماندهی، امنیت و خدمات که با مشارکت چندین نهاد دولتی و خدماتی در عراق برای تأمین روانی تردد و کاهش تراکم جمعیت و ترافیک در اطراف عتبات مقدس انجام می‌شود.

