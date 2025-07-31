درخواست عون از آمریکا برای توقف فوری تجاوزات اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در هجدهمین سالگرد تأسیس ارتش لبنان که روز چهارشنبه در اردوگاه الیرزة برگزار شد، میشل عون با گرامیداشت یاد شهدای مقاومت، از دولت ایالات متحده خواست اقدام عاجلی در برابر حملات بیرحمانه اسرائیل اتخاذ کند. وی گفت:
«ما در نامه خود به طرف آمریکایی تأکید کردیم که تجاوزات هوایی، زمینی و دریایی اسرائیل و همچنین ترورهای هدفمند علیه لبنان باید متوقف شود.»
رئیسجمهور لبنان با محکوم کردن نقض مکرر حریم هوایی و حملات بیوقفه به جنوب کشور یادآور شد این رفتار خصمانه نه تنها امنیت ملی و جان غیرنظامیان را به خطر میاندازد بلکه بازسازی مناطق آسیبدیده را نیز متوقف میکند.
عون با تأکید بر لزوم حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان، خواهان اعطای پشتیبانی کامل به ارتش رسمی و جلوگیری از تسلیح گروههای غیررسمی شد تا تنها نهاد قانونی مسئول دفاع از کشور باشد. وی از جامعه بینالمللی نیز خواست تا در کنار لبنان بایستند و فشار دیپلماتیک لازم را بر رژیم صهیونیستی وارد کنند.
در پایان، رئیسجمهور لبنان هشدار داد اگر تجاوزات رژیم اشغالگر صهیونیستی متوقف نشود، ممکن است منطقه به آتش کشیده شود و پیامدهای وخیمتری برای امنیت خاورمیانه به همراه آورد.
