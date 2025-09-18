رئیس جمهور لبنان: حملات اسرائیل به جنوب لبنان نقض قطعنامه ۱۷۰۱ است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان به حملات جدید رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور واکنش نشان داد.

عون گفت: اسرائیل به سازوکار توقف آتش‌بس و کشورهای ناظر بر توقف عملیات‌های خصمانه احترام قائل نیست.

وی افزود: حملات اسرائیل به جنوب لبنان نقض فاحش قطعنامه ۱۷۰۱ است، سکوت کشورهای ناظر بر توافق آتش‌بس، شانه خالی کردن خطرناک از مسئولیت است که اسرائیل را به ارتکاب تجاوزات تشویق می‌کند، نباید سازوکار آتش‌بس، پوششی برای تجاوزات اسرائیل باشد.

عون تأکید کرد: وقت آن رسیده که فورا جلوی تجاوزات آشکار اسرائیل علیه حاکمیت لبنان گرفته شود.

ارتش رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه اهدافی در لبنان که آن ها را اهداف نظامی حزب الله توصیف کرده، آغاز کرده است.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که رژیم صهیونیستی به منطقه «میس الجبل» در جنوب لبنان حمله هوایی کرده است. جنگنده های این رژیم در این حمله یک منزل را هدف قرار دادند.

رژیم صهیونیستی همچنین در یک حمله هوایی دیگر، به منطقه «کفر تبنیت» در جنوب لبنان تجاوز کرد و حمله دیگری نیز به منطقه «دبین» در جنوب لبنان ثبت شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی از زمان برقراری آتش بس بین این رژیم و لبنان بارها با نقض آن، به خاک لبنان تجاوز نظامی و شماری از شهروندان این کشور را شهید و زخمی کرده است و در این میان، کمیته ناظر بر اجرای آتش بس اقدام عملی برای متوقف کردن این حملات انجام نداده است.

