به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان از برگزاری مراسم محوری اربعین شهدای اقتدار ایران، ۱۶ مرداد در مصلی امام خمینی(ره) شهر رشت خبر داد.

در این اطلاعیه آماده است: مراسم اربعین شهدای اقتدار ایران (سرداران، دانشمندان، مردان، زنان، کودکان مظلوم و شهدای گیلانی حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به میهن اسلامی)، ساعت ۱۰ صبح پنج‌شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ در مصلی امام خمینی(ره) شهر رشت با سخنرانی آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) برگزار می‌شود.

در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است: روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، از آحاد مردم مؤمن، انقلابی، ولایت‌مدار و شهیدپرور دیار سردار جنگل دعوت می‌نماید تا در آستانه اربعین حسینی با حضور پرشور و دشمن‌شکن خود در مراسم اربعین شهدای اقتدار ایران، یک‌بار دیگر حماسه‌ای ماندگار از جنس بصیرت و وفاداری به اهداف متعالی شهدای عظیم‌الشان را رقم بزنند.

در پایان اطلاعیه خاطرنشان شده است: بی‌شک حضور گسترده و پرشور گیلانیان غیور در مراسم اربعین شهدای اقتدار ایران، با الهام از نهضت عاشورا و در تداوم حماسه اربعین حسینی، به منزله تجدید بیعتی دوباره با آرمان‌ بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) و ولی امر مسلمین امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) است که ضمن نمایش ایستادگی، عزت و اقتدار ملت سربلند و پیروز ایران اسلامی، پاسخی کوبنده به جنایات استکبار جهانی و برخی تحرکات مذبوحانه تفاله‌های خودفروخته به جا مانده از رژیم ستم‌شاهی در سایه شرارت شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار و دسیسه‌های رژیم نامشروع و ددمنش صهیونیستی خواهد بود.

