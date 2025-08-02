به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مسئولین ستاد کنگره بزرگداشت علما و شهداء روحانی شهرستان رودسر، پیش از ظهر امروز ـ شنبه یازدهم مرادماه 1404 ـ با حضور در ساختمان مجمع جهانی اهل بیت(ع) با آیت‌الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع و نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری دیدار کردند.

آیت‌الله رمضانی در این دیدار با بیان اینکه در کارهای فرهنگی و دینی، تجمیع ظرفیت‌ها و برنامه‌محور بودن ضروری است، به فرصت‌های ایجاد شده برای کارهای دینی و فرهنگی پس از انقلاب اشاره کرد و افزود: پیش از انقلاب یک منبری، نهایتاً یک محله را پوشش می‌داد اما پس از انقلاب فرصت‌های زیادی برای فعالیت‌های دینی ایجاد شده است. حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در برنامه‌ای اظهار داشتند که «ما قبل از انقلاب دنبال فرصتی بودیم تا یک ساعت در دانشگاه حضور پیدا کنیم و معارف دینی را به دانشجویان بگوییم.» اما امروزه شاید میلیون‌ها ساعت برای ارائه معارف در دانشگاه‌ها در اختیار ما قرار دارد. این هنر ما را می‌طلبد که دین را به صورت جامع، دقیق و عمیق و به نحو شایسته‌ای معرفی کنیم.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری به لزوم بزرگداشت شهدا و علمای شهرستان‌ها و استان‌ها اشاره کرد و گفت: لازم است علما و شهدای بلاد، بخصوص آن‌هایی که در هدایت جامعه، نقش محوری داشتند به جوانان معرفی شوند و ما برگزاری این کنگره را به فال نیک می‌گیریم.

وی درباره جایگاه و ظرفیت‌های استان گیلان عنوان کرد: استان گیلان نسبت به سایر استان‌هایی که بعدها تأسیس و کلان‌شهر معرفی شده‌اند، آن‌گونه که باید، رشد نکرده است. گیلان در بخش‌های مختلف، به ویژه در زیرساخت و منابع طبیعی دارای ظرفیت‌های زیادی است و اگر از این ظرفیت‌ها بیشتر استفاده شود، می‌توان محصولات کشاورزی آن را به استان‌های دیگر صادر کرد. حضرت آقا در نشستی فرمودند که «استان گیلان از استان‌های ممتاز کشور است.» گیلان به لحاظ منابع انسانی و طبیعی ظرفیت‌های خوبی دارد. از این رو، برای نخبه‌شناسی و نخبه‌پروری می‌توان موزه‌ی مفاخرشناسی را در استان تأسیس کرد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به برخی از مفاخر و دانشمندان استان گیلان گفت: این استان در گذشته و حال، دانشمندان زیادی داشته و دارد. نمونه‌ی آن شهید دکتر «سید محمدرضا صدیقی صابر» از دانشمندان هسته‌ای کشورمان بود که در جنگ 12 روزه به همراه 12 نفر از اعضای خانواده‌اش به شهادت رسید.

وی ادامه داد: میرزا حبیب‌الله رشتی از دیگر علمای استان گیلان است که در ابتدای دهه هفتاد برای بزرگداشت ایشان در مسجد آیت‌الله گلپایگانی قم برنامه‌ای برگزار شد و من مسئول بخش علمی آن بودم. قبل از این برنامه، خدمت عده ای از علما از جمله آیت‌الله العظمی اراکی رسیدیم، ایشان درباره میرزا حبیب الله رشتی گفتند که ایشان از ارشد شاگردان مرحوم شیخ بود.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: برگزاری کنگره بزرگداشت علما و شهدای روحانی شهرستان رودسر، کار تحسین‌برانگیزی است و قطعاً آثار و برکات زیادی خواهد داشت. امروزه این نوع کارها ضرورت بیشتری دارد و لازم است بزرگان و علمای خود را به رخ دیگران بکشانیم و آنان را معرفی کنیم. باید به دنیا بگوییم که در رأس ایران، حضرت امام و مقام معظم رهبری، از لحاظ علمی، فقهی، عرفانی و ادبی، عالم‌ترین شخصیت‌ها بوده و هستند.

وی به پیوند دین و دانش اشاره کرد و یادآور شد: حضرت آقا در بیانات چند دقیقه‌ای در مراسم چهلم شهدای جنگ 12 روزه، به پیوند دین و دانش تأکید کردند. امروزه آنچه که باعث پیشرفت کشورمان می‌شود، علم و ایمان است و ایران اسلامی، منادی دانش و دین در دنیا است. غزه نتیجه‌ی دانش بدون دین است و اگر دین و دانش با هم بود، در این باریکه، زندان بین‌المللی ایجاد نمی‌شد و شاهد فاجعه تاریخی نبودیم. رژیم صهیونیستی سگ هاری است که به هیچ قاعده و قانونی حتی قانون جنگل پایبند نیست. چون جنگ و توحش هم قانون و قوانینی دارد.

آیت الله رمضانی با تأکید دوباره بر ضرورت معرفی علما و اندیشمندان به جامعه، اضافه کرد: هر چه دین در جامعه بر محور عقلانیت، عدالت و معنویت رشد و نضج پیدا می‌کند، دشمنان، دین و علم ما را نشانه می‌گیرند. اینکه به دنبال محروم کردن ما از غنی‌سازی هستند، یعنی نمی‌خواهند ما رشد کنیم. بعد از انقلاب، علم در ایران رشد زیادی کرده است و در برخی از شاخه‌های علم، در رتبه 10 و 5 دنیا هستیم. از این رو، حمایت رهبر انقلاب از پیشرفت علمی در ایران قابل تحسین است. بنابراین معرفی عالمان دینی به عنوان پرچمدار و محورهای هدایت در استان و شهر به جوانان، به عنوان الگو کار ارزشمندی است. البته این کار به همدلی، هم‌افزایی و شناخت ظرفیت‌ها نیاز دارد.

وی درباره لزوم معرفی صحیح دین به جوانان گفت: باید دین را به درستی، و جامع، دقیق و عمیق معرفی کنیم. اگر دین را حدأکثری معرفی کردیم، کارآمدی دین هم در جامعه حدأکثری خواهد بود. از این رو، دین باید در تمام ابعاد زندگی انسان و در همه حوزه‌ها به متن جامعه بیاید، در این صورت جامعه‌ی آرمانی خواهیم داشت.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه اظهار داشت: هرچه قدرت دین در جامعه بشتر شود، دشمن وسوسه‌ی بیشتری برای تحریف آن پیدا می‌کند. دشمن به دنبال تحریف دین با معرفی و ترویج اسلام رحمانی یا لیبرال است. امروزه دشمنان همه جا نفوذ کرده‌اند و باید مراقب باشیم. دشمنان با ابزارهای جدید، به دنبال معرفی دین سکولار هستند.

وی درباره جایگاه تکریم عالمان دینی گفت: تکریم عالمان، تکریم خدا و پیامبر(ص) است. وقتی که عالمی اکرام شود، رسول خدا(ص) اکرام شده است، چون عالمان دین در دستگاه کارگزاری هدایت الهی هستند. یک امام جمعه در هدایت الهی دستگاه الهی نقش آفرین است و نقش یک مُهر پازل را دارد.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با ارائه پیشنهادی مبنی بر تشکیل دبیرخانه دائمی معرفی عالمان دینی، خاطرنشان کرد: اینکه مجموعه‌ی کارگزاران نظام در برگزاری کنگره بزرگداشت علما و شهداء روحانی شهرستان رودسر نقش دارند، کار ارزشمندی است و این کار خدمت به امنیت ذهنی و روانی جامعه است.

گفتنی است در ابتدای این دیدار، امام جمعه رحیم‌آباد رودسر و فرماندار رودسر درباره روند برگزاری کنگره علما و شهداء روحانی در این شهرستان، گزارشی به دبیرکل ارائه کردند.

