به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای اسرائیلی تصاویری منتشر کردهاند که نشان میدهد تعدادی از هیأتهای عربی، از جمله نمایندگان ایران، فلسطین و یمن، سالن کنفرانس جهانی رؤسای پارلمانها را پیش از سخنرانی امیر اوحانا، رئیس کنست اسرائیل، ترک کردند.
ششمین دوره کنفرانس جهانی رؤسای پارلمانها، روز سهشنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز به کار کرده است. هدف این کنفرانس، تقویت همکاری و گفتوگوی بینالمللی میان پارلمانهای ملی کشورهای جهان عنوان شده است.
اوحانا در سخنرانی خود اظهاراتی تحریکآمیز بیان کرد و گفت: میخواهید دولت فلسطینی داشته باشید؟ آن را در لندن یا پاریس تأسیس کنید، چون خیابانهای آنجا حالا شبیه خاورمیانه شدهاند.
