اعتصاب غذای ۲۹۳ زندانی در بحرین در همبستگی با مردم غزه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ زینب آل خمیس، رئیس کمیته رصد و پیگیری جمعیت بحرینی حقوق بشر، اعلام کرد که ۲۹۳ زندانی در ساختمان ۱۲ زندان مرکزی «جو» در بحرین با بازگرداندن وعدههای صبحانه و ناهار، در اعتصاب غذایی نمادین شرکت کردهاند. این اعتصاب در همبستگی با غیرنظامیان ساکن نوار غزه انجام شده که در اثر محاصره مداوم و تشدید حملات نظامی، با شرایط انسانی وخیمی مواجهاند.
این اعتصاب از صبح روز سهشنبه آغاز شده و زندانیان آن را با شعار «سکوت ما خیانت است» همراه کردهاند. این شعار، پیامی نمادین و اعتراضی در واکنش به گرسنگی شدید و بحران فاجعهبار غذا در غزه است. جایی که، بنا بر گزارشهای حقوق بشری، دهها نفر بهدلیل گرسنگی و نبود غذا جان خود را از دست دادهاند و ورود کمکهای انساندوستانه نیز با محدودیت شدید مواجه شده است.
آل خمیس تأکید کرد که این اقدام نمادین، تنها به زندانیان سیاسی محدود نبوده و افرادی با سوابق کیفری و از ملیتهای گوناگون نیز در آن مشارکت داشتهاند. امری که نشاندهنده ابعاد انسانی و اخلاقی گسترده این حرکت و همبستگی فراتر از گرایشها و وابستگیها با مردم تحت محاصره در غزه است.
