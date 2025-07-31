  1. صفحه اصلی
اعتصاب غذای ۲۹۳ زندانی در بحرین در همبستگی با مردم غزه

۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۰
رئیس کمیته رصد و پیگیری در جمعیت بحرینی حقوق بشر، اعلام کرد که ۲۹۳ زندانی در ساختمان ۱۲ زندان مرکزی «جو» از صبح سه‌شنبه در اعتراض به وضعیت انسانی بحرانی در غزه، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ   زینب آل خمیس، رئیس کمیته رصد و پیگیری جمعیت بحرینی حقوق بشر، اعلام کرد که ۲۹۳ زندانی در ساختمان ۱۲ زندان مرکزی «جو» در بحرین با بازگرداندن وعده‌های صبحانه و ناهار، در اعتصاب غذایی نمادین شرکت کرده‌اند. این اعتصاب در همبستگی با غیرنظامیان ساکن نوار غزه انجام شده که در اثر محاصره‌ مداوم و تشدید حملات نظامی، با شرایط انسانی وخیمی مواجه‌اند.

این اعتصاب از صبح روز سه‌شنبه آغاز شده و زندانیان آن را با شعار «سکوت ما خیانت است» همراه کرده‌اند. این شعار، پیامی نمادین و اعتراضی در واکنش به گرسنگی شدید و بحران فاجعه‌بار غذا در غزه است. جایی که، بنا بر گزارش‌های حقوق بشری، ده‌ها نفر به‌دلیل گرسنگی و نبود غذا جان خود را از دست داده‌اند و ورود کمک‌های انسان‌دوستانه نیز با محدودیت شدید مواجه شده است.

آل خمیس تأکید کرد که این اقدام نمادین، تنها به زندانیان سیاسی محدود نبوده و افرادی با سوابق کیفری و از ملیت‌های گوناگون نیز در آن مشارکت داشته‌اند. امری که نشان‌دهنده ابعاد انسانی و اخلاقی گسترده این حرکت و همبستگی فراتر از گرایش‌ها و وابستگی‌ها با مردم تحت محاصره در غزه است.

