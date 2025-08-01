  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

سازمان ملل: بیش از ۵۰۰ هزار نفر در غزه با خطر مرگ به خاطر گرسنگی مواجه هستند

۱۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۱
کد خبر: 1713632
سازمان ملل: بیش از ۵۰۰ هزار نفر در غزه با خطر مرگ به خاطر گرسنگی مواجه هستند

صندوق جمعیت سازمان ملل تاکید کرد بیش از ۵۰۰ هزار نفر در نوار غزه با خطر مرگ به خاطر گرسنگی مواجه هستند.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اعلام کرد: گرسنگی در در نوار غزه گسترش یافته و بیش از ۵۰۰ هزار نفر با خطر مرگ به خاطر گرسنگی مواجه هستند.

این مرکز اعلام کرد: زنان باردار، شیرخواران و کودکان در غزه به دلیل گرسنگی و فروپاشی خدمات بهداشتی و تغذیه در حال از دست دادن جان خود هستند.

از سوی دیگر جمعیت عشایر غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد: مراکز توزیع کمک‌های اسرائیل و آمریکا کمک‌هایی آغشته به خون به ما ارائه می‌کنند و ما تعامل با آنها را رد می‌کنیم. کمک‌هایی که وارد نوار غزه می‌شود هیچ کدام از ساکنان از آن استفاده نکرده است و با اقدامات دشمن و هماهنگی آن سرقت شده است.

جمعیت عشایر غزه اعلام کرد: ما از آزادگان جهان و فرستاده آمریکا می‌خواهیم به اینجا بیایند تا واقعیت فاجعه بار را ببینند. هر روز حدود ۹۰ فلسطینی به شهادت می‌رسند.

همچنین مدیر امدادرسانی پزشکی در غزه به الجزیره گفت: دزدانی که با رژیم اشغالگر همدست هستند کمک‌ها را سرقت می‌کنند. گرسنگی منجر به بیماری‌های مزمن و خطرناک بین کودکان شده است. امکانات ما محدود است و با کمبود شدید غذا و دارو مواجه هستیم. کمک‌هایی که از طریق هوایی ارسال می‌شود بسیار محدود است و بیشتر آن در مناطق ممنوعه می‌افتد.

همچنین مدیر شبکه سازمان‌های داخلی در غزه گفت: رژیم اشغالگر جامعه بین‌المللی را فریب می‌دهد و مانع ورود کمک‌های بشردوستانه می‌شود. پایان دادن به گرسنگی از طریق بازگشایی گذرگاه‌ها و ورود کمک‌ها ممکن است.

وی گفت: رژیم اشغالگر به دنبال تشدید آشوب در نوار غزه است. ما از رژیم اشغالگر می‌خواهیم مسیرهای امن را برای رساندن کمک‌ها باز کند.
  .............
پایان پیام/ ۲۱۸
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha