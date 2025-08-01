سازمان ملل: بیش از ۵۰۰ هزار نفر در غزه با خطر مرگ به خاطر گرسنگی مواجه هستند

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اعلام کرد: گرسنگی در در نوار غزه گسترش یافته و بیش از ۵۰۰ هزار نفر با خطر مرگ به خاطر گرسنگی مواجه هستند.
این مرکز اعلام کرد: زنان باردار، شیرخواران و کودکان در غزه به دلیل گرسنگی و فروپاشی خدمات بهداشتی و تغذیه در حال از دست دادن جان خود هستند.
از سوی دیگر جمعیت عشایر غزه در بیانیهای اعلام کرد: مراکز توزیع کمکهای اسرائیل و آمریکا کمکهایی آغشته به خون به ما ارائه میکنند و ما تعامل با آنها را رد میکنیم. کمکهایی که وارد نوار غزه میشود هیچ کدام از ساکنان از آن استفاده نکرده است و با اقدامات دشمن و هماهنگی آن سرقت شده است.
جمعیت عشایر غزه اعلام کرد: ما از آزادگان جهان و فرستاده آمریکا میخواهیم به اینجا بیایند تا واقعیت فاجعه بار را ببینند. هر روز حدود ۹۰ فلسطینی به شهادت میرسند.
همچنین مدیر امدادرسانی پزشکی در غزه به الجزیره گفت: دزدانی که با رژیم اشغالگر همدست هستند کمکها را سرقت میکنند. گرسنگی منجر به بیماریهای مزمن و خطرناک بین کودکان شده است. امکانات ما محدود است و با کمبود شدید غذا و دارو مواجه هستیم. کمکهایی که از طریق هوایی ارسال میشود بسیار محدود است و بیشتر آن در مناطق ممنوعه میافتد.
همچنین مدیر شبکه سازمانهای داخلی در غزه گفت: رژیم اشغالگر جامعه بینالمللی را فریب میدهد و مانع ورود کمکهای بشردوستانه میشود. پایان دادن به گرسنگی از طریق بازگشایی گذرگاهها و ورود کمکها ممکن است.
وی گفت: رژیم اشغالگر به دنبال تشدید آشوب در نوار غزه است. ما از رژیم اشغالگر میخواهیم مسیرهای امن را برای رساندن کمکها باز کند.
