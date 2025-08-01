پیگیری حقوقی جنایات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی در دستور کار وزارت دادگستری

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «امین حسین رحیمی» امروز جمعه، 9 مرداد 1404 در مصلای نماز جمعه فومن با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: فومن با نام آیت‌الله بهجت (ره) عجین شده و این شهرستان همواره جایگاه ویژه‌ای در تاریخ انقلاب و دفاع مقدس دارد.

وزیر دادگستری ضمن قدردانی از حضور مسئولان استان گیلان و اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در این مراسم، ادامه داد: فردا جلسه‌ای با مجمع نمایندگان استان برای بررسی مشکلات قضائی گیلان برگزار خواهد شد.

وی افزود: امروز به دعوت نماینده فومن و شفت در مجلس که عضو کمیسیون حقوقی و قضائی هیتند حضور یافتم تا مسائل و مشکلات این منطقه را مورد پیگیری قرار دهم.

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران گفت: این حمله، خلاف تمام قواعد و کنوانسیون‌های بین‌المللی بود و جنایات جنگی محسوب می‌شود، چرا که نیروهای نظامی در حال جنگ نبودند و دانشمندان و مردم عزیز ما هدف قرار گرفتند.

وزیر دادگستری به تأکید مقام معظم رهبری در هفته گذشته اشاره کرد و افزود: علاوه بر پاسخ مقتدرانه به دشمن، لازم است جنایات آنها به صورت حقوقی نیز پیگیری شود و وزارت دادگستری در این مسیر فعال است.

وی ادامه داد: در شرایط جنگ تحمیلی دشمن تلاش داشت کشور را دچار آشوب کند، اما نتیجه عکس شد و انسجام مردم افزون شد که این وظیفه دولت را سنگین‌تر کرده است لذا در دولت چهاردهم نیز با هدف حل مشکلات کشور و حفظ انسجام، اقدامات جدی انجام شده است.

رحیمی همچنین از برگزاری جلسه کمیته قضائی برای بررسی و نظارت بر موضوعات مختلف در استان گیلان خبر داد و گفت: فردا در شورای اداری شهرستان فومن با حضور مسئولان کشوری، مسائل منابع طبیعی، امور اراضی و محیط زیست بررسی خواهد شد و با همکاری نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی، مشکلات حل خواهد شد.

وی درباره مسئله ثبت رسمی اسناد اراضی گفت: قبلاً مردم به دلیل مشکلات قانونی نمی‌توانستند اسناد رسمی دریافت کنند اما قانون جدید این مشکل را رفع کرده است لذا همه مردم می‌توانند برای گرفتن سند رسمی از جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اراضی و بنیاد مسکن اقدام کنند.

وزیر دادگستری در پایان ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌های نظارتی و همکاری مسئولان، مشکلات قضائی و اراضی مردم استان به زودی برطرف شود.

