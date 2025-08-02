به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های صهیونیستی فاش کردند که هزینه اقتصادی جنگ جاری علیه نوار غزه تاکنون تقریباً به ۳۰۰ میلیارد شِکِل رسیده است و انتظار می‌رود که از این رقم فراتر رفته باشد.

«شائول آمستردامسکی»، تحلیلگر امور اقتصادی کانال عبری «کان» گفت که بحث‌های داخلی در وزارت دارایی در مورد این رقم ادامه دارد و توضیح داد که بخش بزرگی از این هزینه مربوط به عملیات نظامی است.

او خاطرنشان کرد که «هرچه دامنه جنگ گسترش یابد، چه از طریق اشغال مناطق خاص یا غیره، هزینه به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد»، و این را در درجه اول به روزهای خدمت سربازان ذخیره نسبت داد که در حال حاضر در کنار مهمات، سوخت و سایر هزینه‌های عملیاتی، بیشترین هزینه متعلق به آنهاست.

تحلیلگر صهیونیستی افزود: «خریدهای نظامی عظیمی به ارزش ده‌ها میلیارد دلار برای افزایش قابلیت‌های ارتش انجام می‌شود. هزینه‌هایی که حداقل تا ۱۰ سال آینده تأثیر مالی خواهند داشت.»

آمستردامسکی هشدار داد مفهوم «اشغال» در گفتمان عمومی رژیم صهیونیستی فراموش شده است. کنترل نوار غزه به معنای به عهده گرفتن مسئولیت مدیریت زندگی غیرنظامیان، از جمله بهداشت، آموزش، غذا و ارائه خدمات اولیه است، علاوه بر این، نیاز به حفظ تعداد زیادی سرباز در میدان نبرد وجود دارد که هزینه‌های هنگفتی را برای بودجه دولت به همراه دارد.

