به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ️دفتر حضرت آیت الله سید علی اکبر حائری در پی استمرار جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه و تداوم محاصره مرگبار این منطقه، بیانیه ای صادر کرد.
در این بیانیه تاکید شده است که سکوت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، خیانت به اصول بنیادین اسلامی و انسانی است.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بِسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحمَـٰنِ ٱلرَّحِیمِ
یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡکُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقدَامَکُمۡ
دنیا درحال تماشای فاجعه انسانی بیسابقه و رنج غیرقابل تصور بر مردم بی دفاع نوار غزه است. بیش از دو میلیون نفر از ساکنان غزه به دلیل محاصره و حملات نظامی، با کمبود شدید غذا، دارو و امکانات اولیه زندگی روبرو هستند.
محرومسازی عامدانه یک جمعیت از غذا، آب، و دارو، جنایتی بزرگ و نقض صریح اصول دینی و همزیستی انسانی است.
رفتار رژیم صهیونیستی با مردم غزه نه تنها غیراخلاقی و غیرانسانی، بلکه بر اساس اسناد معتبر حقوق بینالملل جنایت جنگی و نسلکشی بوده و وجدان بشریت را به شدت جریحهدار ساخته و فاجعه انسانی بزرگی را رقم زده است.
اینجانب بهصراحت و قاطعانه، اقدامات جنایتکارانه و نسلکشانه این رژیم منحوس در غزه را محکوم کرده و از جامعه بین الملل درخواست میکنم که به آنچه حقوق بشر مینامند پایبند بوده و در حفاظت از غیر نظامیان کوتاهی نکند، و به ممنوعیت مجازات جمعی، استفاده بی رویه از زور و جابجایی اجباری جمعیت احترام بگذارد. این اقدام نه تنها شایسته محکومیت جهانی، بلکه مستحق پیگرد و مجازات بینالمللی نیز میباشد.
اکنون سکوت دربرابر این جنایات، خیانت به اصول بنیادین اسلامی و انسانی است و وظیفه همه انسانهای آزاده، نهادهای دینی و ملتهای جهان، بخصوص ملتهای عربی و اسلامی است که در برابر آن خاموش نبوده و صدای مظلومان غزه باشند.
و السلام علی من اتبع الهدی
دفتر حضرت آیت الله سید علی اکبر حائری
(۷ صفر ۱۴۴۷) برابر با (۱۰ مرداد ۱۴۰۴)
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما