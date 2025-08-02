  1. صفحه اصلی
آیت‌الله حائری: سکوت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی خیانت است

۱۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۵:۵۰
آیت‌الله حائری: سکوت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی خیانت است

️دفتر حضرت آیت‌الله سید علی اکبر حائری تاکید کرد که سکوت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، خیانت به اصول بنیادین اسلامی و انسانی است و وظیفه همه انسان‌های آزاده، نهادهای دینی و ملت‌های جهان، بخصوص ملت‌های عربی و اسلامی است که در برابر آن خاموش نبوده و صدای مظلومان غزه باشند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️دفتر حضرت آیت الله سید علی اکبر حائری در پی استمرار جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه و تداوم محاصره مرگبار این منطقه، بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه تاکید شده است که سکوت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، خیانت به اصول بنیادین اسلامی و انسانی است.

متن این بیانیه به شرح زیر است:  

بِسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحمَـٰنِ ٱلرَّحِیمِ

یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡکُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقدَامَکُمۡ

دنیا درحال تماشای فاجعه انسانی بی‌سابقه و رنج غیرقابل تصور بر مردم بی دفاع نوار غزه است. بیش از دو میلیون نفر از ساکنان غزه به دلیل محاصره و حملات نظامی، با کمبود شدید غذا، دارو و امکانات اولیه زندگی روبرو هستند.

محروم‌سازی عامدانه یک جمعیت از غذا، آب، و دارو، جنایتی بزرگ و نقض صریح اصول دینی و همزیستی انسانی است. 

رفتار رژیم صهیونیستی با مردم غزه نه تنها غیراخلاقی و غیرانسانی، بلکه بر اساس اسناد معتبر حقوق بین‌الملل جنایت جنگی و نسل‌کشی بوده و وجدان بشریت را به شدت جریحه‌دار ساخته و فاجعه انسانی بزرگی را رقم زده است.

اینجانب به‌صراحت و قاطعانه، اقدامات جنایتکارانه و نسل‌کشانه این رژیم منحوس در غزه را محکوم کرده و از جامعه بین الملل درخواست می‌کنم که به آنچه حقوق بشر می‌نامند پایبند بوده و در حفاظت از غیر نظامیان کوتاهی نکند، و به ممنوعیت مجازات جمعی، استفاده بی رویه از زور و جابجایی اجباری جمعیت احترام بگذارد. این اقدام نه تنها شایسته محکومیت جهانی، بلکه مستحق پیگرد و مجازات بین‌المللی نیز می‌باشد.

اکنون سکوت دربرابر این جنایات، خیانت به اصول بنیادین اسلامی و انسانی است و وظیفه همه انسان‌های آزاده، نهادهای دینی و ملت‌های جهان، بخصوص ملت‌های عربی و اسلامی است که در برابر آن خاموش نبوده و صدای مظلومان غزه باشند.

و السلام علی من اتبع الهدی

دفتر حضرت آیت الله سید علی اکبر حائری
(۷ صفر ۱۴۴۷) برابر با (۱۰ مرداد ۱۴۰۴)

