  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

مجلس خبرگان رهبری:

هر نوع کمک به مردم مظلوم غزه مصداق جهاد است

۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۰
کد خبر: 1710958
هر نوع کمک به مردم مظلوم غزه مصداق جهاد است

هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در استفاده از سلاح گرسنگی علیه مردم غزه، خواستار حرکت و اقدام عملی سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای اسلامی با محوریت علمای بیدار و مردم آزاده جهان شد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در استفاده از سلاح گرسنگی علیه مردم غزه، خواستار حرکت و اقدام عملی سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای اسلامی با محوریت علمای بیدار و مردم آزاده جهان شد.

 در پایان این نشست، هیئت رئیسه با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در استفاده از سلاح گرسنگی علیه مردم غزه، خواستار حرکت و اقدام عملی سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای اسلامی با محوریت علمای بیدار و مردم آزاده جهان شدند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم 
«أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَیٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ»

امروز جهانیان شاهد فجیع‌ترین جنایات بشری در غزه هستند و گزارش‌ها از مرگ تدریجی هزاران انسان و قتل ده‌ها کودک و زن مظلوم فلسطینی از فرط گرسنگی حکایت دارد.

این در حالی است که استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی، نقض آشکار حقوق بشر و اصول اخلاقی است.
در این شرایط، سکوت و بی عملی تمام کسانی که در برابر این نسل کشی چشم بسته‌اند، مساوی با همدستی در این جنایت فجیع و غیر انسانی رژیم صهیونیستی است؛ فاجعه‌ای که با اراده سیاسی سازمان ملل، تحرک سران کشورها به ویژه کشورهای اسلامی با محوریت علمای بیدار و امدادرسانی انسان‌های دردمند می‌تواند و باید متوقف شود. در غیر این صورت تاریخ، قضاوتی سخت درباره کسانی که در برابر مرگ کودکان غزه سکوت کردند، خواهد داشت. 

مجلس خبرگان رهبری، با تکیه بر اصول اسلامی و ارزش‌های انسانی، استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی را نقض آشکار فرمان خداوند و حقوق بشر می‌داند و اقدامات پلید رژیم کودک کش اسرائیل و دامن زدن به فاجعه گرسنگی عمدی در غزه و هدف قراردادن کسانی که برای تهیه غذایی مختصر تجمع می‌کنند را به شدیدترین شکل محکوم می‌کند و هر نوع کمک به مردم مظلوم غزه را مصداق جهاد می‌داند.

این مجلس همچنین با حمایت از اقدامات صورت گرفته به ویژه ابتکار مسلمانان مالزیایی برای اعزام کشتی‌های حامل مواد غذایی و مایحتاج عمومی با هدف شکستن محاصره غزه، خواستار رفع فوری محاصره و امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه می‌باشد و بر واکنش جدی جامعه جهانی و پیگرد قانونی عاملان جنابات رژیم غاصب صهیونی در غزه با اعمال فشارهای بین المللی و همبستگی امت‌های مسلمان مخصوصا علمای جهان اسلام و تمام انسان‌های آزاده جهان برای پایان دادن به این ظلم آشکار تأکید می‌نماید. 

محمدعلی موحدی کرمانی 
رئیس مجلس خبرگان رهبری

..........
پایان پیام/ ۲۱۸
 

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha