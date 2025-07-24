هر نوع کمک به مردم مظلوم غزه مصداق جهاد است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در استفاده از سلاح گرسنگی علیه مردم غزه، خواستار حرکت و اقدام عملی سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای اسلامی با محوریت علمای بیدار و مردم آزاده جهان شد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَیٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ»

امروز جهانیان شاهد فجیع‌ترین جنایات بشری در غزه هستند و گزارش‌ها از مرگ تدریجی هزاران انسان و قتل ده‌ها کودک و زن مظلوم فلسطینی از فرط گرسنگی حکایت دارد.

این در حالی است که استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی، نقض آشکار حقوق بشر و اصول اخلاقی است.

در این شرایط، سکوت و بی عملی تمام کسانی که در برابر این نسل کشی چشم بسته‌اند، مساوی با همدستی در این جنایت فجیع و غیر انسانی رژیم صهیونیستی است؛ فاجعه‌ای که با اراده سیاسی سازمان ملل، تحرک سران کشورها به ویژه کشورهای اسلامی با محوریت علمای بیدار و امدادرسانی انسان‌های دردمند می‌تواند و باید متوقف شود. در غیر این صورت تاریخ، قضاوتی سخت درباره کسانی که در برابر مرگ کودکان غزه سکوت کردند، خواهد داشت.

مجلس خبرگان رهبری، با تکیه بر اصول اسلامی و ارزش‌های انسانی، استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی را نقض آشکار فرمان خداوند و حقوق بشر می‌داند و اقدامات پلید رژیم کودک کش اسرائیل و دامن زدن به فاجعه گرسنگی عمدی در غزه و هدف قراردادن کسانی که برای تهیه غذایی مختصر تجمع می‌کنند را به شدیدترین شکل محکوم می‌کند و هر نوع کمک به مردم مظلوم غزه را مصداق جهاد می‌داند.

این مجلس همچنین با حمایت از اقدامات صورت گرفته به ویژه ابتکار مسلمانان مالزیایی برای اعزام کشتی‌های حامل مواد غذایی و مایحتاج عمومی با هدف شکستن محاصره غزه، خواستار رفع فوری محاصره و امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه می‌باشد و بر واکنش جدی جامعه جهانی و پیگرد قانونی عاملان جنابات رژیم غاصب صهیونی در غزه با اعمال فشارهای بین المللی و همبستگی امت‌های مسلمان مخصوصا علمای جهان اسلام و تمام انسان‌های آزاده جهان برای پایان دادن به این ظلم آشکار تأکید می‌نماید.

محمدعلی موحدی کرمانی

رئیس مجلس خبرگان رهبری

