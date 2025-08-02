افزایش تمایل به خودکشی در میان نظامیان اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سایت آمریکایی مدیا لاین گزارش داد که خودکشی در میان نظامیان صهیونیست بعد از حضور در جنگ غزه تبدیل به یک تهدید اصلی برای ارتش رژیم صهیونیستی شده است.

در این گزارش تاکید شده است، زمانی که حضور در جنگ تمام می‌شود افکار مربوط به خودکشی در میان نظامیان صهیونیست بیش از پیش موج می‌زند. خبرهای بیشتری در خصوص خودکشی نظامیان صهیونیست منتشر خواهد شد.

در ادامه این گزارش آمده است، رژیم صهیونیستی در آستانه موج گسترده‌ای از افکار خودکشی در میان نظامیان صهیونیست قرار دارد. گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از ثبت ۱۸ مورد خودکشی در میان آنها طی نیمه نخست سال ۲۰۲۵ است.

مدیا لاین به ایجاد یک مرکز جدید مخصوص درمان نظامیان صهیونیستی اشاره کرد که دچار تبعات مشارکت در جنگ غزه شده‌اند.

