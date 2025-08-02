اجرای طرح امنیتی اربعینی در استان دیالی عراق

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی نیروهای حشد شعبی در محور دیالی طرح تأمین امنیت زائران حسینی(ع) را در تمام محورها تدوین و همزمان با آغاز حرکت زائران از گذرگاه مرزی المنذریه، دستور اجرای آن را صادر کرد.

«صادق الحسینی» یکی از فرماندهان نیروهای حشد شعبی عراق تاکید کرد که روند اجرای طرح تأمین امنیت زائران حسینی(ع) آغاز شده چرا که طی ۴۸ ساعت گذشته هزاران زائر از سمت گذرگاه المنذریه حرکت کرده‌اند. در این طرح امنیت مسیرهای زمینی، موکب‌ها و مناطق اطراف تأمین می‌شود و هزاران نیرو برای اجرای آن مستقر می‌شوند.

لازم به ذکر است که استان دیالی یکی از مهم‌ترین مسیرهایی است که صدها هزار زائر ایرانی به سمت عتبات عالیات در جریان مراسم اربعین حسینی(ع) از آن عبور می‌کنند.

