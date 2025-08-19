هشدار هادی العامری در رابطه با تعلل پارلمان عراق در تصویب قانون الحشد الشعبی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «هادی العامری» رهبر سازمان بدر در پیامی در حساب خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: پارلمان عراق در برابر آزمونی تاریخی برای تصویب قانون الحشد الشعبی قرار دارد؛ قانونی که باید بدون تأثیرگذاری عوامل داخلی یا خارجی به تصویب برسد.

طبق گزارش روزنامه «الشرق الاوسط»، وی تأکید کرد: ما با لباس الحشد الشعبی وارد پارلمان خواهیم شد.

العامری این اظهارات را در بحبوحه تشدید جنجال‌های سیاسی در عراق بر سر تأخیر در رأی‌گیری درباره قانون الحشد الشعبی و در بحبوحه اتهامات دخالت خارجی به رهبری آمریکا با هدف جلوگیری از تصویب آن مطرح کرد.

پیش از این «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا در گفت‌وگوی تلفنی با «محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر عراق ضمن ابراز نگرانی عمیق آمریکا نسبت به پروژه قانون سازمان الحشد الشعبی که اکنون در پارلمان عراق قرار دارد، تصویب آن را موجب افزایش نفوذ ایران و اعطای جایگاه رسمی به گروه‌های مسلح و تضعیف حاکمیت عراق دانست.

السودانی نیز توضیح داد: طرح این قانون در پارلمان در چارچوب روند اصلاحات امنیتی دولت انجام شده که بخشی از برنامه دولت عراق است که در پارلمان تصویب شده است. الحشد الشعبی یک نهاد نظامی رسمی عراقی است و تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح فعالیت می‌کند.

..............................

پایان پیام/ 167