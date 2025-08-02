شیربهاء در کجای اسلام وجود دارد؟! / خطبه امام جمعه شیعیان مزار شریف درباره خانواده + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین «سید حیدر هاشمی» امام جمعه شیعیان مزار شریف در مصلای سلطانیه این شهر در خطبه های نماز جمعه این هفته به سفارشات قرآن درباره خانواده و بیان برخی ویژگی‌های خانواده از منظر اسلام پرداخت.

حجت الاسلام هاشمی در ابتدا با قرائت آیه «وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ» گفت: از آیات قرآن استفاده میشود که نخستین کانون رشد بشر، خانواده است.

وی در ادامه مراقبت از خانواده را مسئولیتی مهم دانست و رنج و فشار و سختی‌هایی را که در قبال خانواده انسان به جان می‌خرد، دارای ثواب عظیمی شمرده و تأکید کرد: به همین دلیل یکی از دستوراتی که خداوند در قبال خانواده می‌دهد، مراقبت از خانواده است. یعنی نه تنها مراقبت جسمی، بلکه بیشتر مراقبت های فکری و اعتقادی است: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَاراً...

امام جمعه شیعیان مزار شریف در ادامه افزود: حضرت ابراهیم علیه السلام که همه می‌دانید از خداوند تقاضا کرد که یادش را در ادامه تاریخ زنده نگه دارد، به همین خاطر هر حاجی وقتی می‌رود حج، باید پشت مقام ابراهیم علیه السلام دو رکعت نماز بخوانند.

وی خاطر نشان کرد: وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام زن و فرزندش را خارج از شهر مکه برد فرمود: رَّبَّنَا إِنِّی أَسْکَنتُ مِن ذُرِّیَّتِی بِوَادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عِندَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِیُقِیمُواْ الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ یَشْکُرُونَ؛ یکی از عوامل خانواده، دستور به برپایی نماز است.

هاشمی با تأکید بر این که امروز یکی از دسایس غربی ها، تضعیف نمودن خانواده است گفت: بعضی از روابط ضعیف و آلوده و غیر رسمی برای تأمین و ارضاء نیازها (جسمی و جنسی)، اینها همه اش مبارزه با قرآن است، مبارزه با خانواده است.

امام جمعه مزار شریف درباره لزوم ازدواج به موقع و آسان ادامه داد: مهم اینست که جوانان ما به موقع ازدواج کنند. ما باید برای این ارزش و این منبع آرامش و آسایش و رشد، سرمایه گذاری کنیم، این هزینه‌های سنگینی که برای ازدواج‌ها بین مردم ما جا افتاده، این ها کمرشکن است. کجای دین اسلام یک چیزی بنام قلین(شیر بهاء) وجود دارد؟!

وی با اشاره به سفارش اسلام درباره هم‌غذا شدن اعضای خانواده با هم افزود: روایت داریم که هر کسی نعمتی و امکاناتی نصیبش شد، باید خانواده اش را هم در آن نعمت سهیم کند، حتی در غذا خوردن با خانواده. همچنین در روایت داریم: درست نیست و جایزه نیست، مرد چیزهایی را که خودش استفاده می‌کند خانواده اش از آن استفاده نکند و محروم باشد. همه چیز، مال همه ماست. همانطور که برای حاکم خلاف شخصیتش است، او از چیزهایی و امکاناتی استفاده کند که مردم استفاده نکند.

عالم شیعه سخنانش درباره خانواده را با روایتی نبوی اینگونه پایان داد: پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم فرمودند: یا علی علیه السلام، خدمت به خانواده، کفاره گناهان کبیره است، و خاموش کننده خشم خدا است؛ و مهریه حوریان بهشتی است و موجب افزایش حسنات است. یا علی علیه السلام، خانواده را خدمت نمی‌کند مگر سه شخص: صدیق، شهید و کسیکه خیر دنیا و آخرت را خواسته باشد.