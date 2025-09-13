  1. صفحه اصلی
عروسی دسته‌جمعی ۲۰ زوج جوان در غزنی همزمان با میلاد پیامبر اسلام(ص)

۲۲ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۷:۱۵
کد خبر: 1726290
در سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص)، بنیاد خیریه مسیر سعادت با برگزاری مراسمی ویژه، زمینه ازدواج دسته‌جمعی ۲۰ زوج جوان را در استان غزنی افغانستان فراهم کرد؛ اقدامی که با استقبال گسترده مردم و خانواده‌ها روبه‌رو شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با میلاد پیامبر اسلام(ص)، استان غزنی افغانستان شاهد برگزاری مراسم دسته‌جمعی عروسی برای ۲۰ زوج جوان بود. این مراسم از سوی بنیاد خیریه مسیر سعادت برگزار شد و هدف آن، ترویج ازدواج آسان، حمایت از جوانان و مقابله با رسوم پرهزینه و ناپسند اجتماعی عنوان گردید.

مسوولان بنیاد مسیر سعادت در سخنانی تأکید کردند که ازدواج آسان نه تنها مانع مشکلات اقتصادی و اجتماعی جوانان می‌شود، بلکه ارزش‌های اسلامی و سنت‌های پسندیده را نیز تقویت می‌کند. آنان افزودند که این ابتکار به صورت پایدار در دیگر استان‌های افغانستان نیز ادامه خواهد یافت.

این مراسم در فضایی معنوی و پرشور برگزار شد و خانواده‌ها و ساکنان محلی با حضور پررنگ خود، شادی زوج‌های جوان را دوچندان کردند. به باور ناظران محلی، چنین برنامه‌هایی می‌تواند الگویی عملی برای دیگر نهادهای اجتماعی و خیریه در حمایت از جوانان و ترویج سنت‌های اسلامی باشد.

