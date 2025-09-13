به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با میلاد پیامبر اسلام(ص)، استان غزنی افغانستان شاهد برگزاری مراسم دسته‌جمعی عروسی برای ۲۰ زوج جوان بود. این مراسم از سوی بنیاد خیریه مسیر سعادت برگزار شد و هدف آن، ترویج ازدواج آسان، حمایت از جوانان و مقابله با رسوم پرهزینه و ناپسند اجتماعی عنوان گردید.

مسوولان بنیاد مسیر سعادت در سخنانی تأکید کردند که ازدواج آسان نه تنها مانع مشکلات اقتصادی و اجتماعی جوانان می‌شود، بلکه ارزش‌های اسلامی و سنت‌های پسندیده را نیز تقویت می‌کند. آنان افزودند که این ابتکار به صورت پایدار در دیگر استان‌های افغانستان نیز ادامه خواهد یافت.

این مراسم در فضایی معنوی و پرشور برگزار شد و خانواده‌ها و ساکنان محلی با حضور پررنگ خود، شادی زوج‌های جوان را دوچندان کردند. به باور ناظران محلی، چنین برنامه‌هایی می‌تواند الگویی عملی برای دیگر نهادهای اجتماعی و خیریه در حمایت از جوانان و ترویج سنت‌های اسلامی باشد.

