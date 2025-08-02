به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سید جواد نقوی، رهبر جنبش بیداری امت مصطفی گفت: بسیاری از کشورهای مسلمان در حال حاضر بهسمت وابستگی اقتصادی و سیاسی به آمریکا سوق داده میشوند، جایی که تحریمها و قراردادهای تجاری صرفاً برای یک هدف مورد استفاده قرار میگیرند و آن، وادار کردن جهان، بهویژه جهان اسلام، به پذیرش رسمی اسرائیل است.
وی با اشاره به اعلام اخیر کشورهایی مانند بریتانیا، فرانسه و آلمان درخصوص بهرسمیت شناختن دولت فلسطین، افزود: این اقدام در واقع حمایت از فلسطینیها نیست، بلکه فریبی برای تثبیت مشروعیت اسرائیل است.
نقوی یادآور شد که از سال ۱۹۴۸ تاکنون، دولت فلسطین تنها در حد وعده باقی مانده، درحالیکه اسرائیل روز به روز قدرتمندتر شده است.
وی هشدار داد که قرار است در ماه سپتامبر در سازمان ملل، دولتی خیالی بهنام فلسطین بهرسمیت شناخته شود تا درواقع موقعیت اسرائیل تقویت شود.
این عالم برجسته پاکستان ادامه داد: ترامپ و پیروانش با بهرهگیری از اهرمهایی چون بدهی، نفت و تجارت، کشورهای مسلمان را به نقطهای رساندهاند که دیگر گریزی از پذیرش اسرائیل برای آنها باقی نمانده است.
نقوی افزود: هرچند حاکمان کشورهای اسلامی ممکن است مخالفت نشان دهند، اما تصمیمگیری واقعی در جای دیگری انجام میشود.
وی تأکید کرد: اگر کشورهای مسلمان این توطئه را بپذیرند، این خیانتی سنگین به شهدای غزه خواهد بود، و این جنگ نه با گلوله، بلکه با فریب و قراردادها در جریان است.
