وزیر خارجه انگلیس: لندن در مسیر به رسمیت شناختن کشور فلسطین تا یک ماه آینده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنابر گزارش گاردین، انتظار می‌رود دیوید لمی روز دوشنبه به قانونگذاران پارلمان انگلیس بگوید که این کشور همچنان قصد دارد در ماه سپتامبر کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.

گاردین ادامه داد که لمی روز دوشنبه در مجلس عوام پارلمان سخنرانی خواهد کرد و خواهد گفت که دولت انگلیس این اقدام را انجام خواهد داد، زیرا اسرائیل به هیچ یک از شروط تعیین شده از سوی کی‌یر استارمر نخست وزیر این کشور در اواخر ماه ژوئیه عمل نکرده است.

یک مقام انگلیسی که نامش فاش نشده گفت: ما تمام شرایط پیرامون به رسمیت شناختن را ارزیابی خواهیم کرد. اما با توجه به شرایط فعلی، ما در مسیر به رسمیت شناختن در اواخر این ماه هستیم.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس هفتم مرداد ماه در نشست کابینه اعلام کرد که دولت این کشور قصد دارد تا پیش از نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر (شهریور/مهر)، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد؛ مگر آنکه رژیم اسرائیل گام‌هایی اساسی برای پایان دادن به وضعیت بحرانی در غزه و تعهد به روند صلح بردارد.

در بیانیه رسمی دولت انگلیس آمده است: «انگلیس کشور فلسطین را در ماه سپتامبر، پیش از نشست مجمع عمومی سازمان ملل، به رسمیت خواهد شناخت، مگر آنکه رژیم اسرائیل گام‌های معناداری برای پایان دادن به وضعیت فاجعه‌بار در غزه بردارد، به آتش‌بس برسد، به‌وضوح اعلام کند که الحاقی در کرانه باختری رخ نخواهد داد و به یک روند صلح پایدار با هدف راه‌حل دو کشوری متعهد شود. »

در همین حال، تارنمای آمریکایی آکسیوس در گزارشی نوشت: اسرائیل در واکنش به تلاش‌ها برای به‌رسمیت‌شناختن فلسطین، الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری را بررسی می‌کند.

این رسانه نزدیک به لابی رژیم صهیونیستی در آمریکا، افزود: کابینه اسرائیل به طور جدی در حال بررسی الحاق بخش‌هایی از مناطق اشغالی کرانه باختری به‌عنوان اقدامی تلافی‌جویانه در برابر به‌رسمیت‌شناختن قریب‌الوقوع فلسطین توسط چندین کشور غربی است.

