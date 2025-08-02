حمایت قاطعانه رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از رئیس دانشگاه الازهر 

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پیامی از مواضع قاطعانه و شجاعانه و روشنگری ریاست دانشگاه الازهر مصر در دفاع از مظلومیت و حقانیت ملت فلسطین تقدیر کرد.

در متن پیام حجه الاسلام والمسلمین دکتر محمد مهدی ایمانی پور خطاب به شیح دکتر احمد الطیب آمده است :

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّمَا یَخْشَی اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ غَفُورٌ

جناب فضیلت شیخ دکتر احمد الطیب (حفظه الله ورعاه)

ریاست محترم جامعه الازهر الشریف

سلام علیکم

مواضع عالمانه،شجاعانه ومسئولانه حضرتعالی در حمایت از کرامت و حقوق انسانی، و دفاع مومنانه ازمردم مسلمان،مجاهد ومقاوم فلسطین حاکی از عمق شناخت مسئولیت خطیر علماء دین ونقش برجسته دانشگه الازهر در تحکیم اخوت امت اسلامی است. این مواضع به هنگام و قاطعانه معلول درک ضرورت دشمن شناسی و تشکیل صف واحد در برابر دشمن صهیونیستی می باشد. مواضع حکیمانه جنابعالی ریشه در باورهای قرآنی و پیروی از سنت پیامبر رحمه للعالمین (صلوات الله علیه) دارد.همان آموزه هایی که به همه مسلمین درس دشمن شناسی داده و می فرماید:

یٰا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَ عَدُوَّکُمْ أَوْلِیٰاءَ تُلْقُونَ إِلَیهِمْ بِالْمَوَدَّهِ وَ قَدْ کَفَرُوا بِمٰا جٰاءَکُمْ مِنَ الْحَقِّ

دشمنان معنویت، اسلام وقرآن تمامی توان خودرا برای خاموش کردن نور حقیقت به میدان آورده و از هیچ گونه جنایت ،نسل کشی ،ظلم و تعدی در راستای نیل به اهداف باطل و خطرناک خود فرو گذار نکرده اند . در چنین شرایطی نقش ایمان واعتقاد به وعده های الهی، وحدت ویکدلی همه مسلمین و بصیرت وهوشیاری بسیار حیاتی وتاریخی است.از این رو عالمان متعهد وزمان شناسی به مانند جنابعالی با بیان روشن وبلاغ مبین معارف قرآنی صفوف مسلمین را متحدتر خواهید نمود . آیات الهام بخش قرآن کریم هدایتگر و روشنگر این مسیر مقدس و نوید بخش پیروزی ستمدیدگان ومظلومان بر جبهه باطل است. آیه مبارکه "اُذِنَ لِلَّذینَ یُقاتَلونَ بِاَنَّهُم ظُلِموا وَ اِنَّ اللَهَ عَلیٰ‌ نَصرِهِم لَقَدیر" تجلی وعده مسلم الهی و پیروزی قطعی جبهه حق بر باطل و نابودی دشمنان قسم خورده اسلام و انسانیت محسوب است.

اینجانب ضمن تشکر و تقدیر از مواضع مومنانه جنابعالی درتبیین حق با استناد به معارف قرآنی ، با کمال صراحت به دشمنان سفاک و نسل کش صهیونی وحامیان پلیدشان تاکید می کنم که نه تنها جمعیت ۱۱۰ میلیون نفری برادران و خواهران ما در مصر، بلکه تک تک اعضای امت واحد و غیور مسلمان در جغرافیای پهناور دنیای اسلام، هرگونه تهدید یا اسائه ادب به جنابعالی ونیز جایگاه والای دانشگاه الازهر را مترادف با ابراز و اعلام دشمنی با کل جامعه مسلمین به حساب آورده و در خصوص آن قویا هشدار می دهند.سلامت وتوفیقات جنابعالی ونصرت وپیروزی امت واحد اسلامی را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ

محمد مهدی ایمانی پور

رئیس سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی



