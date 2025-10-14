به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد الطیب، رئیس دانشگاه الازهر، در دیدار با سفیر جدید سوئد در قاهره، با اشاره به هتک حرمت قرآن کریم در سوئد و برخی کشورهای دیگر طی سالهای اخیر هشدار داد که تداوم این اقدامات نهتنها احساسات دو میلیارد مسلمان را جریحهدار میکند، بلکه ارزشهای انسانی را تهدید و نفرت را در جوامع گسترش میدهد.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم احترام به مقدسات دینی و اتخاذ تدابیر قاطع برای جلوگیری از اهانت به آنها، تصریح کرد: هتک حرمت قرآن کریم از جنایتهایی است که نمیتوان آن را به بهانه «آزادی بیان» توجیه کرد؛ هیچ آزادیای مجوز اهانت به مقدسات دینی را نمیدهد.
او ضمن ابراز نارضایتی از تداوم چنین رفتارهایی، بیان داشت: چه ارتباطی میان آزادی بیان و اهانت به ادیان و کتابهای آسمانی وجود دارد؟ این روند موجب تهدید ارزشهای انسانی و گسترش کینه و دشمنی میان جوامع میشود.
احمد الطیب تأکید کرد که دولتها باید در برابر این تخلفات، مسئولانه عمل کنند و با وضع قوانین بازدارنده مانع تکرار چنین اقداماتی شوند.
از سوی دیگر، داگ بولین دانفلیت، سفیر جدید سوئد در قاهره، با قدردانی از تلاشهای شیخ الازهر برای ترویج ارزشهای مدارا و همزیستی، گفت مردم سوئد به همه ادیان احترام میگذارند و هرگونه اقدام ضداسلامی را رد میکنند.
او همچنین با اشاره به اینکه حدود ۱۰ درصد جمعیت سوئد را مسلمانان تشکیل میدهند و آنان بخش جداییناپذیر جامعه سوئد هستند، ابراز امیدواری کرد که حوادث توهینآمیز علیه قرآن و اسلام در آینده تکرار نشود.
