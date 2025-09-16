به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین مشترک آغاز سال تحصیلی جامعه الزهرا سلاماللهعلیها و مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران، امروز سهشنبه ۲۵ شهریورماه در تالار بیداری اسلامی جامعه الزهرا(س) در قم برگزار شد.
خانم برقعی: هجرت طلاب برای کسب علم، ادامهدهنده راه حضرت معصومه(س) است
به گزارش خبرنگار ابنا، در ابتدای این مراسم، سرکار خانم برقعی، مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها، ضمن تبریک ایام ماه ربیع و گرامیداشت سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم، حضور ایشان در این شهر را مبتنی بر تدبیر الهی و برنامهای بزرگ برای «ساختن امت» دانست. وی هجرت را یکی از طرحهای انبیاء و ائمه(ع) برای امتسازی خواند و افزود که یکی از ثمرات هجرت حضرت معصومه(س)، تبدیل شدن قم به مرکز علم و مأمن انقلاب اسلامی بوده است.
خانم برقعی خطاب به طلاب جدیدالورود گفت: «همه شما طلاب چه با سکونت در قم و چه با ایجاد حلقه وصل از سایر استانها، به نوعی برای کسب و یادگیری مؤثر علوم دینی، هجرت کردهاید». وی با خیرمقدم به این هجرتکنندگان در راه خدا، برای آنان آرزوی سربلندی و افتخارآفرینی برای خانواده، جامعه الزهرا(س) و نظام اسلامی کرد.
مدیر جامعه الزهرا(س) در بخش دیگری از سخنان خود، توصیههایی برای تقویت آرامش طلاب در کنار تحصیل ارائه کرد. وی «پناه بردن به قرآن و تدبر در آن»، «تمرکز بر نماز اول وقت»، «دعا برای دیگران» و «همنشینی و انس با خوبان» را از جمله راهکارهای کسب آرامش و قابلیت آرامشبخشی به دیگران برشمرد.
حجتالاسلام والمسلمین فاضل: بانوان طلبه در عرصه حکمرانی نقشی بیبدیل دارند
سخنران دوم این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین فاضل، مدیر مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران بود. وی با اشاره به اینکه تحصیل علم در مکتب اسلام، محدود به زمان، جنسیت و جغرافیا نیست، آغاز سال تحصیلی را امری نمادین خواند و تاکید کرد که تحصیل و تدریس تعطیلبردار نیست.
وی با گرامیداشت نقش انقلاب اسلامی و رهبران آن در ارتقای جایگاه حوزههای علمیه خواهران، اظهار داشت: «امروز نقش بانوان طلبه در عرصه حکمرانی و حکمتداری، بیبدیل است و همانطور که رهبری فرمودند، به کمک نظام آمدهاند».
حجتالاسلام فاضل شروع سال تحصیلی را متوجه ارکان مختلفی از جمله طلاب، اساتید، مدیران و شورای سیاستگذاری دانست. وی از اساتید خواست تا با توجه به تغییرات نسل جدید، نقش محوری خود را در شکوفایی استعدادهای طلاب جدی بگیرند. او همچنین از مدیران مدارس خواست با شناخت دنیای جدید و بهرهگیری از امکاناتی مانند هوش مصنوعی، بهترین شرایط را برای تحصیل فراهم کنند.
مدیر مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران، خطاب به طلاب، راه رسیدن به قله را اقتدا به پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) دانست و بر طهارت نفس به عنوان کلید برخورداری از فیوضات الهی تأکید کرد. وی با اشاره به روایات، فضل عالم بر عابد را یادآور شد و گفت: «عالم نه تنها خود را نجات میدهد، بلکه سبب نجات دیگران هم خواهد شد». وی همچنین از رشد آمار پذیرش در مقاطع مختلف حوزههای خواهران خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این امر به تحقق فرمایش رهبری مبنی بر تحویل مجتهدین به جامعه کمک کند.
پیام آیت الله جوادی آملی: علم امری ملکوتی است
در ادامه مراسم، پیام تصویری حضرت آیت الله جوادی آملی پخش شد. ایشان در این پیام، ضمن گرامیداشت تلاشهای پژوهشگران علوم الهی، بیان داشتند که حوزهها و دانشگاهها به حیات انسانی زنده هستند که سبقه حیات فرشتگی دارد.
ایشان با استناد به بیانی از امیرالمؤمنین(ع)، حقیقت علم را امری ملکوتی و نه طبیعی دانستند و فرمودند: «حقیقت علم آن است که رقابت نمیکند، بلکه رفیقپذیر است. هرگز علم وارد جایی شد، جای مطلب دیگر را تنگ نمیکند».
بانو مجتهده صفاتی: جامعه را باید تکلیفمدار کرد
بانو مجتهده صفاتی، استاد حوزههای علمیه خواهران، به عنوان سخنران بعدی این آیین، بر دو نکته اساسی تأکید کرد: امور نفسانی و مباحث حوزوی. وی با بیان اینکه موفقیت تنها در سایه یادگیری علوم به دست نمیآید، اصلاح نفس را امری ضروری خواند و گفت: «انسان اگر از اول بفهمد برای چه کاری به دنیا آمده، به نتیجه مطلوب میرسد».
این استاد حوزه، حقیقت تکلیف را اظهار مهر و محبت خداوند به بندگانش دانست و افزود: «تکالیف، ساختار شخصیتی انسان را میسازد». وی با اشاره به ناهنجاریهای اجتماعی امروز، ریشه بسیاری از مشکلات را گریز از تکلیفمداری دانست و خطاب به طلاب گفت: «شما وظیفه دارید این جامعه را تکلیفمدار کنید».
بانو صفاتی اخلاص و تقوا، اتصال به ولایت و توسل به اهل بیت(ع)، و رعایت حقوق دیگران را سه عامل مهم برای رشد و موفقیت طلاب برشمرد. وی در پایان سخنان خود تأکید کرد: «جامعه الزهرا و مراکز علمی ما باید مرجعیت علمی زنان جهان اسلام را به دست بگیرند و از این قدرت برای نشر معارف در تمام جهان اسلام بکوشند».
آیت الله اعرافی: پیامبر(ص) گشاینده درهای بسته معرفت بود/ حوزه خواهران در حکمرانی جدید نقشی تمدنی دارد
آیت الله اعرافی، رئیس شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران و مدیر حوزههای علمیه کشور، سخنران پایانی این مراسم بود. وی با توجه به قرار داشتن در یکهزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اکرم(ص)، سخنان خود را با فرازی از نهجالبلاغه در وصف ایشان آغاز کرد.
ایشان با اشاره به اینکه امیرالمؤمنین(ع) در بیش از ۴۰ موضع از نهجالبلاغه به وصف پیامبر(ص) پرداختهاند، از اساتید و مسئولان حوزههای خواهران خواست فصلی ویژه برای آشنایی با پیامبر(ص) از منظر نهجالبلاغه بگشایند.
آیت الله اعرافی در تبیین ویژگیهای پیامبر(ص) از نگاه حضرت علی(ع) گفت: «پیامبر(ص) "الفاتح لما انغلق" بود؛ یعنی دروازههایی را گشود که بسته بود. وجود ایشان و قرآن کریم، کلیدی بود که دریچههای تازهای به آسمان گشود». وی افزود که رسالت حوزههای علمیه نیز همین است که درهای جدیدی را به روی جهان معاصر باز کنند.
مدیر حوزههای علمیه کشور با تأکید بر لزوم انس طلاب با نهجالبلاغه، آن را کتابی انسانساز با تأثیرات معرفتی، ادبی، معنوی و حماسی توصیف کرد.
وی در بخش پایانی سخنان خود چند نکته را مورد تأکید قرار داد:
- استمرار گفتمانسازی پیام "حوزه پیشرو و سرآمد" در تمام نظامات علمی و تربیتی حوزههای خواهران.
- تسلط بر فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی و بهرهگیری حداکثری از آنها ضمن پرهیز از آسیبها.
- نقش بزرگ و تمدنی حوزه خواهران در حکمرانی دنیای جدید، به ویژه در حوزه زن و خانواده.
- لزوم پاسخگویی به نیازهای عامه مردم و نخبگان و تربیت متکلمان، مفسران و فقیهان بزرگ از میان بانوان.
تقدیر از برگزیدگان
بخش پایانی مراسم آغاز سال تحصیلی حوزههای علمیه خواهران به تقدیر از برگزیدگان اختصاص داشت. این بخش پس از سخنرانی آیتالله اعرافی و با حضور ایشان، حجتالاسلاموالمسلمین فاضل و خانم دکتر برقعی بر روی سن برگزار شد.
در این مراسم از افراد زیر تقدیر به عمل آمد:
۱. برگزیدگان نهمین دوره مسابقات علمی کوثر: این بخش شامل تقدیر از برگزیدگان سطوح و رشتههای مختلف بود:
- سطح دو، رشته احکام:
- خانم مبینا حیدرینژاد (شایسته تقدیر).
- سطح دو، رشته آزمون صرف:
- خانم فرزانه خلیلی (رتبه دوم). خانم فاطمه بتول محسنی (رتبه سوم). خانم فاطمه رضوانی (رتبه سوم). خانم ریحانه استادی (شایسته تقدیر).
- سطح دو، عقاید و منطق:
- خانم معصومه سربخشی (رتبه سوم). خانم فاطمه محامی (رتبه سوم). خانم نوریه قنبری (شایسته تقدیر).
- سطح دو، رشته فقه و اصول:
- خانم معصومه داوودی (شایسته تقدیر). خانم سکینه ناظمی (شایسته تقدیر).
- رشته نحو:
- خانم نرگس محقق (شایسته تقدیر).
- تجزیه و ترکیب:
- خانم رقیه نجفی (رتبه سوم).
۲. طلاب توانمند و اثرگذار در عرصههای علمی، پژوهشی، تبلیغی و فرهنگی:
خانم زهرا خبازی نیاز. خانم زینب سمنی.
۳. طلبه شاخص بینالملل:
خانم مریم از آرژانتین: ایشان به عنوان بانوی فرهیخته، مبلغ فعال اسلامی در آمریکای لاتین و فارغالتحصیل سطح ۴ از جامعهالزهرا معرفی شدند. فعالیتهای ایشان شامل همکاری با مراکز تبلیغی، تألیف بیش از ۳۰ کتاب، ترجمه منابع دینی به زبان اسپانیولی و تربیت شاگردان در آمریکای لاتین است.
۴. طلاب شاخص از مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران:
خانم سمیه آهنگران. خانم شیرین رضایی.
..............................
پایان پیام/
نظر شما