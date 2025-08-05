به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام صادق جعفری، رئیس مجلس وحدت مسلمین کراچی پاکستان، حمله مسلحانه ای که منجر به شهادت دو شیعه و زخمی شدن سه نفر شد را محکوم کرد.
وی افزود: در این حمله، پسر عالم برجسته شیعه رجب علی بنگش به عنوان هدف قرار گرفته است.
حجت الاسلام جعفری افزود افزایش موارد کشتار هدفمند در کراچی، عملکرد دستگاههای امنیتی و انتظامی را زیر سؤال میبرد و هشدار داد که شبکههای تکفیری تروریستی در کراچی دوباره فعال شدهاند.
رئیس مجلس وحدت مسلمین کراچی تأکید کرد که عاملان این حادثه باید هر چه سریعتر دستگیر شوند تا امنیت و آرامش در شهر حفظ شود.
همچنین، وی به خانوادههای شهدای این حادثه تسلیت گفت و برای مجروحان آرزوی شفای عاجل کرد.
