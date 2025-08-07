افتتاح مقام تل زینبیه در ایام اربعین؛ فضای زیارتی با معماری نو و خدمات گسترده

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ «عبدالمهدی کربلایی» نماینده مرجعیت دینی عالی عراق در بازدید میدانی از پروژه صحن حضرت عقیله زینب(س) در کربلای معلی با اشاره به پیشرفت چشمگیر این پروژه از افتتاح مقام تل زینبیه برای زائران در ایام زیارت اربعین خبر داد.
او در گفتوگو با وبسایت رسمی آستان مقدس حسینی، اظهار داشت: در آستانه ورود میلیونها زائر به کربلا برای زیارت اربعین امام حسین (علیهالسلام) و حضرت ابوالفضل عباس (علیهالسلام) و با توجه به پیشرفت قابلتوجه در مراحل اجرایی مقام تل زینبیه، این مکان برای زیارت عموم بازگشایی خواهد شد تا زائران بتوانند در آن به انجام مناسک زیارت بپردازند.
وی افزود: پیشرفتهای بزرگ و تحولات چشمگیر در ساخت مقام تل زینبیه برای همگان مشهود است؛ این مکان که پیشتر تنها ۲۰۰ مترمربع وسعت داشت، اکنون به بیش از ۳۳۰۰ مترمربع افزایش یافته و با معماری زیبا و خدمات گسترده، فضای مناسبی را برای عبادت و زیارت فراهم کرده است. این مقام بخشی از پروژه صحن حضرت زینب (سلاماللهعلیها) است.
شیخ عبدالمهدی کربلایی همچنین از تلاشهای صورتگرفته توسط دستاندرکاران پروژه مقام تل زینبیه قدردانی کرد و گفت: از تمام کسانی که در این پروژه عظیم و با چنین معماری فاخر و خدمات متنوع همکاری کردهاند، صمیمانه تشکر میکنیم.
وی با اشاره به ویژگیهای بنای جدید افزود: این مقام دارای چهار طبقه شامل طبقه همکف، یک نیمطبقه بالا و دو طبقه زیرزمین است که همگی مختص خدماترسانی به زائران طراحی شدهاند و نباید تصور شود که کاربردی غیر از این دارد.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: انشاءالله با تلاش مضاعف، پروژهی عظیم صحن حضرت زینب (سلاماللهعلیها) با زیربنای ۱۶۰ هزار مترمربع در مدت پیشبینیشده یک تا یکونیم سال آینده تکمیل شود. این صحن شامل سرداب بزرگ، سالن حضرت علیاکبر (ع)، دفاتر، موزه، مهمانسرا، پروژههای بهداشتی و فضاهای گسترده عبادتی خواهد بود تا خدمات بهتر و فضاهای وسیعتری برای زائران فراهم شود. انشاءالله زائران پیشرفت عمرانی چشمگیر در حرم مطهر حسینی را از نزدیک مشاهده خواهند کرد.
