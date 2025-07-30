آغاز پذیرایی مهمانسرای حرم امام حسین(ع) از زائران اربعین در مرزهای عراق

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در چارچوب آمادگی‌های خدماتی آستان مقدس حسینی برای خدمت به زائران اربعین امام حسین و بنا بر دستور مستقیم شیخ عبدالمهدی کربلائی نماینده مرجعیت دینی و «حسن رشید عبایجی» دبیرکل آستان مقدسی حسینی، کارکنان مهمانسرای این آستان، ارائه خدمات از جمله ارائه سه وعده غذایی را در تعدادی از گذرگاه‌های مرزی آغاز کرده‌اند، اقدامی که در راستای برنامه‌ای جامع است که هدف آن حمایت از زائران از لحظه ورودشان به خاک عراق می‌باشد.

«عدنان نقیب» رئیس بخش مهمانسرای آستان مقدس امام حسین(ع) گفت که کارکنان این مهمانسرا، چندین پایگاه برای توزیع غذا و خدمات همراه آن در گذرگاه‌های مرزی راه‌اندازی کرده‌اند که شامل سه وعده غذایی (صبحانه، ناهار و شام) است؛ همچنین آب خنک، آبمیوه، میوه و شیرینی نیز توزیع می‌شود.

او افزود: برای دومین سال پیاپی، خدمات از گذرگاه شلمچه در استان بصره آغاز شده و با همکاری شهر خدماتی حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) در گذرگاه مهران ادامه می‌یابد. همچنین در حال حاضر، در حال آماده‌سازی افتتاح گذرگاهی جدید در گذرگاه مرزی چزابه در شهر العماره هستیم و در حال بررسی افتتاح گذرگاهی دیگر در منطقه خسروی نیز می‌باشیم تا بدین‌ترتیب پوشش کاملی برای تمام گذرگاه‌های مرزی در ایام زیارت اربعین فراهم شود.

وی تأکید کرد: ما بر اساس رهنمودهای نماینده مرجعیت دینی عالی شیخ عبدالمهدی کربلائی، مصمم به خدمت‌رسانی به زائران امام حسین (علیه‌السلام) از لحظه ورودشان به عراق تا رسیدن به شهر کربلا هستیم. این خدمات، تجلی پیام آستان مقدس حسینی برای خدمت‌رسانی به زائران در تمام طول سال، به‌ویژه در ایام زیارت‌های میلیونی است.

