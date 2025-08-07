شهادت بازیکن سابق تیم ملی فوتبال فلسطین در غزه

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سلیمان العبید ستاره سابق فوتبال فلسطین هنگام انتظار برای دریافت کمک‌های بشردوستانه به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر در شهر رفح به شهادت رسید.

به گزارش روسیا الیوم، العبید که ۴۱ سال داشت به فهرستی طولانی از ورزشکاران فلسطینی متشکل از دست کم ۶۶۰ ورزشکار پیوست که از زمان آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه در اکتبر ۲۰۲۳ به شهادت رسیده‌اند.

فدراسیون فوتبال فلسطین، العبید را شهید وطن و اسطوره ورزشی توصیف کرد و افزود، متجاوزان اسرائیلی به تخریب تاسیسات ورزشی اکتفا نکرده بلکه به طور مستقیم ورزشکاران فلسطینی را نیز هدف قرار داده اند.

العبید در ۲۴ مارس ۱۹۸۴ در شهر غزه به دنیا آمد و پدر پنج فرزند بود. او به خاطر مهارت‌های فنی و سرعت بالا مشهور بود و القابی مانند جواهر سیاه و په‌له فوتبال فلسطین به او داده شده بود.

این فوتبالیست شهید در طول فعالیت ورزشی خود بیش از ۱۰۰ گل به ثمر رساند و چهار گل برای تیم ملی فوتبال فلسطین به ثمر رساند.

