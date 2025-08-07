افزایش چشمگیر پروازهای اربعین از فرودگاه رشت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در ایام اربعین حسینی و به منظور پاسخگویی به تقاضای گسترده زائران، شرکت هواپیمایی کیش ایر در روزهای ۱۷ و ۲۴ مردادماه پروازهای فوقالعاده از رشت به نجف و بالعکس را برقرار خواهد کرد.
پیش از این، شرکتهای هواپیمایی آسمان و العراقیه نیز در بازه زمانی مذکور اقدام به برقراری ۲۲ پرواز رفت و برگشت در مسیر بغداد و ۸ پرواز رفت و برگشت در مسیر نجف نموده بودند که این پروازها بهطور قطعی تأیید شده است.
بدین ترتیب، مجموع پروازهای مستقیم از مسیر رشت به بغداد و نجف در بازه زمانی ۱۷ تا ۲۶ مردادماه به ۳۴ پرواز رفت و برگشت خواهد رسید.
این افزایش قابل توجه پروازها در مقایسه با سالهای گذشته، در راستای پاسخگویی به نیاز و تقاضای فزاینده زائران گیلانی برای سفر به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی است و نشاندهنده رشد چشمگیر تعداد مسافران و خدمات هوایی در این استان میباشد.
همچنین، از تمامی زائران گرامی درخواست میشود برای خرید بلیط پروازهای اربعین تنها از سایتهای معتبر فروش بلیط شرکتهای هواپیمایی و آژانسهای مسافرتی مجاز استفاده کنند تا از بروز هرگونه مشکل احتمالی جلوگیری شود.
