افزایش چشمگیر پروازهای اربعین از فرودگاه رشت

۱۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۱
افزایش چشمگیر پروازهای اربعین از فرودگاه رشت

در پی برقراری پروازهای فوق‌العاده کیش ایر، پروازهای اربعین از مبدا فرودگاه سردار جنگل رشت، به شکل چشمگیر افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در ایام اربعین حسینی و به منظور پاسخگویی به تقاضای گسترده زائران، شرکت هواپیمایی کیش ایر در روزهای ۱۷ و ۲۴ مردادماه پروازهای فوق‌العاده از رشت به نجف و بالعکس را برقرار خواهد کرد.

پیش از این، شرکت‌های هواپیمایی آسمان و العراقیه نیز در بازه زمانی مذکور اقدام به برقراری ۲۲ پرواز رفت و برگشت در مسیر بغداد و ۸ پرواز رفت و برگشت در مسیر نجف نموده بودند که این پروازها به‌طور قطعی تأیید شده است.

بدین ترتیب، مجموع پروازهای مستقیم از مسیر رشت به بغداد و نجف در بازه زمانی ۱۷ تا ۲۶ مردادماه به ۳۴ پرواز رفت و برگشت خواهد رسید.

این افزایش قابل توجه پروازها در مقایسه با سال‌های گذشته، در راستای پاسخگویی به نیاز و تقاضای فزاینده زائران گیلانی برای سفر به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی است و نشان‌دهنده رشد چشمگیر تعداد مسافران و خدمات هوایی در این استان می‌باشد.

همچنین، از تمامی زائران گرامی درخواست می‌شود برای خرید بلیط پروازهای اربعین تنها از سایت‌های معتبر فروش بلیط شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌های مسافرتی مجاز استفاده کنند تا از بروز هرگونه مشکل احتمالی جلوگیری شود.

