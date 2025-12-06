به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله شیخ حسن جواهری با حضور در بیمارستان بقیة الله کربلا، از آیت‌الله سید مرتضی قزوینی عیادت کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت درمان و روند بهبودی ایشان پس از کسالت اخیر قرار گرفت.

در این دیدار، آیت‌الله جواهری ضمن دعا برای شفای عاجل آیت‌الله قزوینی، بر جایگاه علمی، خدمات دینی و نقش اثرگذار ایشان در عرصه‌های فرهنگی و حوزوی تأکید کرد.

آیت‌الله قزوینی نیز با قدردانی از این اهتمام و پیگیری برادرانه، این دیدار را جلوه‌ای از اخلاق علمی و سنت نیکوی ارتباط و همدلی میان علمای دین دانست.

