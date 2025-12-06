به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ناسا اعلام کرد که فضانورد این سازمان، دونالد پتی، تصویری بینظیر از شهر مکه و خانه کعبه را از ایستگاه فضایی بینالمللی ثبت کرده است. این عکس در حالی گرفته شده که شهر مکه در شب، روشن و خانه کعبه بهعنوان نقطهای درخشان در مرکز تصویر بهوضوح دیده میشود.
دونالد پتی، که در حال حاضر بهعنوان مهندس پرواز در مأموریتهای ۷۱ و ۷۲ ایستگاه فضایی فعالیت میکند، با استفاده از تجهیزات عکاسی تخصصی موفق شد این تصویر دقیق را در عبور شبانه از آسمان عربستان ثبت کند. پتی پیشتر نیز تصاویر متعددی از شهرها، پدیدههای طبیعی و آزمایشهای علمی در مدار زمین ثبت کرده است.
این مأموریت که از ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴ آغاز شده، تمرکز بر فناوریهای حیاتی برای اکتشافات فضایی دوردست دارد، از جمله تصفیه آب و پژوهش در زمینه آتشسوزی در شرایط بیوزنی.
