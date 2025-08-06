به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ احمدرضا رجبی روز چهارشنبه، ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: برای خدماترسانی مطلوب به زائران گیلانی اربعین حسینی، بهرغم دستور تعطیلی ادارات و بانکها با هدف مصرف بهینه انرژی برق، بانکهای منتخب استان از ساعت ۸ تا ۱۲ چهارشنبه و پنجشنبه ۱۵ و ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ برای ارائه ارز اربعین به مردم استان فعالیت میکنند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای گیلان افزود: زائران گیلانی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، (یک روز قبل از اربعین حسینی) مهلت دارند با کد رهگیری سامانه سماح و مدارک شناسایی خود به شعب منتخب بانکهای ملی، پست بانک، تجارت و صادرات در استان مراجعه و ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.
وی تصریح کرد: همچنین مردم و نمازگزاران میتوانند برای دریافت ارز اربعین مورد نیاز خود جمعه ۱۷ مرداد، به محلهای برگزاری نمازجمعه در رشت، سیاهکل، شفت، صومعهسرا، فومن، لنگرود، کیاشهر، ماسال، کلاچای و خمام مراجعه و ارز مورد نیاز خود را خریداری کنند.
رجبی تاکید کرد: هر زائر میتواند حداکثر تا ۲۰۰ هزار دینار عراق به نرخ دولتی ارز دریافت کند و ارز اربعین به همه زائران بالای ۵ سال تعلق میگیرد.
-------------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما