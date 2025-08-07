به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جمعیت الوفاق بحرین در بیانیهای اعلام کرد که واقعیت بحرانهای جوانان بحرینی زیر سایه برنامههای نمایشی و تبلیغات رسمی پنهان مانده و سیاستهای حکومتی، عملاً در حال کشتن رؤیاهای جوانان هستند.
الوفاق تأکید کرد که پرونده جوانان دیگر به یک ابزار تبلیغاتی تبدیل شده که تنها در قالب رسانهای به نمایش گذاشته میشود، در حالیکه هیچ ارادهای برای حل ریشهای مشکلات دیده نمیشود. در بیانیه آمده است: هیاهوی رسانهای، به تنها پاسخی تبدیل شده که دولت برای بحرانهای انباشتهی جوانان ارائه میدهد.
این بیانیه به چالشهای عمدهای چون نرخ بالای بیکاری، هدر رفتن استعدادها و حاشیهنشینی نیروهای کارآمد اشاره کرده و این وضعیت را عامل نابودی امید به زندگی شایسته و بستن درهای آینده توصیف کرد.
با وجود آمار رسمی که از وجود حدود ۲۵ هزار بیکار در کشور خبر میدهد، الوفاق تأکید کرده که دولت همچنان اتباع خارجی را به شهروندان ترجیح میدهد و بهجای ایجاد فرصتهای واقعی شغلی، تنها به اجرای برنامههای آموزشی بینتیجه بسنده میکند؛ اقدامی که به گفته این جمعیت، نه تنها بحرانی را حل نمیکند بلکه به فرسایش اعتماد عمومی منجر شده است.
الوفاق همچنین هشدار داد که این شرایط، بسیاری از جوانان را به فکر مهاجرت انداخته است. این جمعیت به آمار نگرانکنندهای اشاره کرد که طبق آن، بیش از ۴۰۰ پزشک بحرینی تنها در بریتانیا مستقر شدهاند.
به گفته الوفاق، شبکههای اجتماعی امروز به آینهای از نگرانی و سرخوردگی عمومی جوانان تبدیل شدهاند.
در بخش دیگری از بیانیه، به یکی دیگر از شاخصهای تنگنای اقتصادی اشاره شده: افزایش میانگین سن ازدواج به ۲۷ سال که نتیجه مستقیم تأخیر در اشتغال، پایین بودن دستمزدها و گرانی معیشت است.
جمعیت الوفاق در پایان تأکید کرد: رنج جوانان بحرینی حاصل تصادف نیست؛ بلکه نتیجه مستقیم سیاستهای هدفمند و ساختاری است که بحران میسازد و احساس بیعدالتی را تعمیق میبخشد. آنچه دولت بهعنوان دستاورد تبلیغ میکند، تنها یک نمای بیرونی رسانهای است که زیر آن، واقعیتی متزلزل و نارضایتی مردمی رو به گسترش پنهان شده است.
..........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما