تظاهرات گسترده در یمن در دفاع از مردم غزه

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ استانهای صنعا، صعده، ریمه و مأرب یمن صبح امروز شاهد تظاهرات مردمی گسترده در حمایت از فلسطین با شعار «ما همچنان در کنار غزه هستیم و آمادگی ما برای مقابله با همه توطئههای دشمن بالاست» بودند.
شرکتکنندگان در این تظاهرات، شعارهایی در تأیید پایبندی ملت یمن به آرمان فلسطین و رد هرگونه اشکال تجاوز و عادیسازی سر داده و بر آمادگی کامل خود برای مقابله با چالشها و توطئهها تأکید کردند.
این چندمین بار است که مردم یمن در حمایت از غزه در مناطق مختلف کشورشان تظاهرات و عملیات نیروهای مسلح کشورشان علیه اهداف دشمن صهیونیستی و آمریکا را تأیید میکنند.
نیروهای ارتش یمن متعهد شدهاند تا زمانی که رژیم اسرائیل حملات خود به غزه را متوقف نکند، حملات به کشتیهای این رژیم یا کشتیهای عازم سرزمینهای اشغالی را در دریای سرخ ادامه خواهند داد.
نیروهای ارتش یمن تاکید کردهاند که کشتیرانی در خلیج عدن و دریای سرخ برای سایر کشتیها آزاد است و آنها از امنیت کامل برخوردار هستند.
