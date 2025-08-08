به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ صنعا قصد دارد در واکنش به تصمیم دولت رژیم صهیونیستی برای تشدید اقدامات علیه غزه، سطح رویارویی را بالا ببرد.
منابع نظامی در صنعا به روزنامه «الأخبار» گفتند که اشغال نوار غزه با افزایش بیسابقه عملیات نظامی یمن علیه این رژیم پاسخ داده خواهد شد.
به گفته این منابع، دولت اسرائیل با تشدید حملات خود به غزه، با موجی شدیدتر از اقدامات نیروهای مسلح یمن مواجه خواهد شد.
در همین راستا، ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز اعتراف کرد که سرزمینهای اشغالی فلسطین هدف حملات مضاعف یمن قرار گرفته است. این حملات با استفاده از چندین پهپاد انجام شد و ارتش اسرائیل اذعان کرد که دو فروند از این پهپادها به مقصد رسیدهاند، بدون آنکه مدعی سرنگونی آنها شود.
این حمله ساعاتی پس از پایان نشست نخستوزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، با کابینه امنیتی کوچک این رژیم صورت گرفت و پیامی آتشین از سوی نیروهای صنعا بود که آمادگی خود را برای ورود به مرحلهای جدید از پشتیبانی از غزه اعلام کردند.
همزمان، صدها هزار نفر از تظاهرکنندگان در پایتخت یمن، صنعا، در بیانیهای که از سوی تظاهرات میلیونی منتشر شد، مخالفت خود را با طرح آمریکا و اسرائیل برای هدف قرار دادن سلاح مقاومت در لبنان ابراز کردند. آنها تأکید کردند که خلع سلاح مقاومت در هر کشور عربی، بهویژه کشورهایی که با فلسطین اشغالی هممرز هستند، خیانتی بزرگ به خون صدها هزار شهیدی است که در مسیر قدس جان باختهاند، و این اقدام تسلیم غیرقابلقبول در برابر دشمنی است که در طول ۷۵ سال گذشته به هیچ توافقی پایبند نبوده است.
ملت یمن در بیانیه پایانی این تظاهرات بار دیگر بر ثبات موضع مردمی و رسمی خود در حمایت از مردم غزه و رزمندگان فلسطینی تأکید کرد. بیانیه افزود: تلاش دشمن صهیونیستی-آمریکایی برای بهکارگیری عوامل خود از داخل و خارج منطقه علیه مقاومت، به منظور فشار با ابزارهای محلی و منطقهای برای خلع سلاح مقاومت، باید با مخالفت روبهرو شود؛ زیرا این اقدام نشاندهنده شکست دشمن در رویارویی مستقیم و ناچاری آن برای استفاده از طرحها و گزینههای دیگر است.
این راهپیماییها طی دو سال گذشته به یک سنت هفتگی تبدیل شده و افزایش چالشهای پیش روی جنبشهای مقاومت و ادامه سیاست گرسنگیدادن و سرکوب اسرائیل علیه مردم فلسطین در غزه، انگیزهای دائمی برای مردم یمن جهت حضور در آنها بوده است.
