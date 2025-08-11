به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ابنا _ محمدعلی امانی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، در نشست صمیمی با اصحاب رسانه که در باغ‌موزه نگارستان برگزار شد، ضمن تسلیت ایام سوگواری آل‌الله و اربعین حسینی، یاد و خاطره شهید خبرنگار محمود صادقی و همه شهدای رسانه، به‌ویژه شهدای حوزه مقاومت را گرامی داشت.

وی همچنین با یادآوری شهدای صدر اسلام تا به امروز، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم و شهدای مقاومت، از جمله شهدای رسانه‌ای که در ۱۲ روز اخیر جنگ تحمیلی و جنایات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، گفت: روز خبرنگار فرصتی است تا از نزدیک به خبرنگاران عرض تبریک داشته باشیم.

امانی با تأکید بر نقش بی‌بدیل اصحاب رسانه در ساخت مدیر تراز انقلاب اسلامی افزود: خبرنگاران باید به نقش مهم خود واقف باشند و برای تقوای مسئولان، خود نیز با توسل و ایمان حرکت کنند تا با قلم، کلام، عکس و فیلم، تقواساز باشند.

وی الگوی مطلوب خبرنگاری را خبرنگار شفاف سال ۱۳۶۰ دانست که بدون مدح یا تخریب جناحی و بدون تعصب نابجا، در خدمت کشور و نظام باشد.

دبیرکل حزب موتلفه با اشاره به تلاش دشمنان داخلی و خارجی برای تخریب نظام گفت: امانت‌داری و صداقت در خبر بسیار مهم است. خبرنگار باید در تهیه خبر، آگاهی و اشراف کامل داشته باشد تا خبری که منتشر می‌کند، در تراز نظام اسلامی و در عین حال هوشیارانه، هوشمندانه، خلاقانه، متبحرانه، هنرمندانه و زیرکانه باشد و برای جامعه آرامش و طمأنینه به همراه بیاورد.

وی درباره دیدگاه حزب موتلفه نسبت به خبرنگاری گفت: خبرنگار نباید دغدغه معیشت داشته باشد، زیرا این امر استقلال حرفه‌ای او را خدشه‌دار می‌کند. سلامت روان خبرنگاران نیز باید مورد توجه باشد، چرا که مواجهه مداوم با اخبار تلخ، فشار کاری و تهدیدهای بیرونی می‌تواند سلامت آنان را تهدید کند؛ بنابراین حمایت روانی و مشاوره‌ای ضروری است.

امانی با تأکید بر اینکه زبان رسانه باید شأن و کرامت انسانی را رعایت کند افزود: تحول رسانه‌ای و بهره‌گیری از فناوری و هوش مصنوعی ضروری است، اما نباید این ابزار جای تعهد و مسئولیت انسانی را بگیرد.

وی ایجاد تشکل‌های قوی، مستقل و همدل برای دفاع از حقوق قانونی خبرنگاران را امری لازم و راهگشا دانست و گفت: خبرنگاران باید در برابر فشارها به یکدیگر کمک و نسبت به هم همراهی داشته باشند.

در ادامه این نشست، اسدالله بادامچیان، رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، با تبریک روز خبرنگار گفت: اهالی رسانه در جریان جنگ پیروزمند ۱۲ روزه نقش بسیار مؤثری داشتند، مخصوصاً رسانه ملی ما که با سخنان خانم سحر امامی اجازه ندادند حتی یک لحظه اطلاع‌رسانی متوقف شود. این یک حرکت عظیم بود و همراهی همه اصحاب رسانه در این نبرد سرنوشت‌ساز، پیامدهایش تنها به پیروزی بر رژیم صهیونیستی و آمریکا محدود نمی‌شود، بلکه آثار گسترده‌ای در کشورهای اسلامی و جهان بر جای گذاشته و حتی پشت پرده تحولات را تغییر داده است.

وی با بیان اینکه ملت و دولت ایران تحت رهبری رهبر معظم انقلاب و همراهی اصحاب رسانه با وحدت الهی و اسلامی از این پیروزی بهره‌مند شدند، افزود: مسئله دوم، شهادت خبرنگاران است که خود نعمتی الهی است. شهادت هرگز خسارت نیست، بلکه برکت می‌آورد. امسال جهان رسانه ما از برکت شهادت عزیزان‌مان در مسیر جهاد فی سبیل‌الله برخوردار است.

بادامچیان با اشاره به آغاز دوره جدیدی در انقلاب اسلامی اظهار داشت: ما در امتداد انقلاب اسلامی، شاهد تحولی عظیم در بیداری جهان و مقابله با جنایت‌های وحشیانه و خائنانه رژیم صهیونیستی و حامیانش در آمریکا و اروپا هستیم. این نکته مهمی است که حتی رئیس‌جمهور آمریکا را وادار به واکنش کرده است. در سال آینده و در مسائل پیش‌رو، تحولی ویژه و عظیم در راه است و اصحاب رسانه باید وظایف خود را به بهترین نحو انجام دهند و از ملت عقب نمانند.

وی بیان کرد: متأسفانه پس از جنگ ۱۲ روزه، در برخی از خبرنگاران و رسانه‌ها مشاهده می‌کنم که روش صحیح به کار گرفته نمی‌شود و این باعث می‌شود در مسیر بیداری ملت و برنامه‌های تحولی کشور، دچار آسیب شوند. امیدوارم همه در این مجموعه با هم همراه شوند و برخی دوستان بازنگری جدی در مسائل داشته باشند.

در پایان نشست پرسش و پاسخ میان اعضای حزب موتلفه و خبرنگاران حاضر، فرصت مغتنمی برای تبادل نظر درباره چالش‌ها و فرصت‌های رسانه‌ای فراهم کرد.

