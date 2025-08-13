شهوت عامل زمین خوردن انسان

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا: «ثَلاثٌ یحجُزنَ المرءَ عَن طَلَبِ المَعالی: قِصَرُ الهِمَّهِ، وقِلَّهُ الحِیلَهِ، وضَعفُ الرّأی؛ سه چیز انسان را از رفتن به دنبال مقامات عالی و اهداف بزرگ باز می دارد (که عبارتند از): کوتاهی همت، چاره اندیش نبودن و سستی اندیشه».(۱)انسان به طور طبیعی، موجودی کمال طلب و بلندپرواز است. او دوست دارد به سوی ترقی و پیشرفت حرکت کند و دوست ندارد متوقف شود یا در حد پایین بماند.
او همیشه در طلب بهترین هاست. میل به بهشت و زندگی جاوید هم از همین ویژگی انسان سرچشمه می گیرد، اما گاه به سبب برخی ویژگی های روحی و روانی که عارضش می شود، از این میل طبیعی فاصله می گیرد و به امور پست قناعت می کند. این حالت، بیانگر کوتاهی همت انسان است. دون همتی به همراه عوامل دیگر، انسان را از طلب و رسیدن به اوج باز می دارد و سبب می شود در دنیا به امور پست قناعت کند. همت او ممکن است در حدّ طلب امور پست دنیایی تنزل کند. و فقط به خوردن و شهوت اکتفا کند.در بیان شریف امام صادق علیه السلام ، کوته همتی، اولین عامل بازدارنده انسان از پیش رفتن به سوی قله های ترقی دنیا و آخرت معرفی شده است.
نقطه مقابل بلندهمتی، شهوت و هرزگی است. مؤمن نهتنها نسبت به زندگی خودش غیرت دارد و نمیگذارد کسی زندگیاش را خراب کند، بلکه درِ خانه خدا هم سرِ زندگی بهتر صحبت میکند و از خدا بهترین زندگی و عیش دنیا را طلب میکند (وَ أَتَمِّ الْعَیْشِ؛ خدایا تمامترین عیش دنیا را به من بده)ما باید همت خودمان را در زندگی بالا بگیریم. میدانید نقطه مقابل بلندهمتی چیست؟ شهوت و هرزگی است. پس ما داریم شما را به نقطه مقابل شهوت و هرزگی دعوت میکنیم. امیرالمؤمنین(ع) میفرماید: «هیچ کسی را بالا نبرد، چیزی مانند همتش و هیچ کسی را زمین نزد، چیزی مانند شهوتش؛ مَا رَفَعَ إمْرَأً کَهِمَّتِهِ وَ لَا وَضَعَهُ کَشَهْوَتِه»(۲) انسان را همت خودش بالا میبرد.
غربیها ما را به شهوت دعوت میکنند تا همیشه فقیر باقی بمانیم. میدانید چرا فرهنگ و تمدن غرب، ما را به شهوترانی دعوت میکند؟ چون آدم شهوتران فقیر خواهد بود، زندگیاش لذتبخش نخواهد بود، نمیتواند زندگی دیگران را لذتبخش کند. آدم شهوتران اسیر زندگی قدرتپرستها خواهد شد و همیشه به نان اندکی قانع خواهد شد.
اینکه غربیها ما را به شهوت دعوت میکنند برای این نیست که ما خوش بگذرانیم! بلکه ما را به شهوت دعوت میکنند تا برای همیشه فقیر باقی بمانیم، تا ثروتمندهای عالم از سرانه ثروت مردم عالم، چپاول کنند و ببرند و بخورند و کسی قدرت نداشته باشد در مقابل آنها بایستد. صهیونیستها یک گروه کوچکی هستند که امروز بر جهان حاکم هستند و آنقدر ثروت جمع کردهاند که ثروتشان را نمیشود شمرد.
