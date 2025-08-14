خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)-ابنا: حفظ ارزشها در میان جمعیت انبوه، به ویژه در رویدادی عظیم و جهانی مانند اربعین حسینی، یکی از چالشهای مهم و در عین حال فرصتهای بزرگ برای ترویج سبک زندگی اسلامی است. این موضوع از جنبههای مختلف قابل بررسی است:
اهمیت حفظ ارزشها:
نمایش چهره واقعی اسلام: اربعین ویترین بزرگی برای نمایش اسلام واقعی و آموزههای اهل بیت (ع) به جهان است. حفظ ارزشها تضمین میکند که این چهره به درستی و بدون خدشه نمایش داده شود.
تأثیرگذاری بر زائران: تجربه معنوی و اخلاقی زائران، تأثیر عمیقی بر رفتار و باورهای آنان خواهد داشت. حفظ ارزشها این تأثیرگذاری را تقویت میکند.
جلوگیری از انحراف: هرگونه بیتوجهی به ارزشها میتواند منجر به انحراف از اهداف اصلی این حرکت عظیم شود.
افزایش برکت و معنویت: رعایت ارزشها، فضای معنوی را غنیتر کرده و برکت الهی را به این حرکت عظیم میافزاید.
ارزشهای مورد نظر در اربعین:
اخلاق اسلامی: شامل احترام، ادب، فروتنی، همدلی، گذشت، صداقت و امانتداری.
حفظ حقوق دیگران: رعایت نوبت، عدم ایجاد مزاحمت، احترام به حریم خصوصی دیگران.
پیامبر اکرم (ص)میفرماید: "خَیْرُ النَّاسِ مَنْ یَنْفَعُ النَّاسَ" (بهترین مردم کسی است که به مردم سود برساند.)(1)
نظم و انضباط: رعایت قوانین، همکاری با مسئولین، حفظ پاکیزگی محیط.
سادهزیستی و پرهیز از تجملگرایی: دوری از اسراف و مصرفگرایی. اگر در برخی موکب ها برخی طعام ها به مزاج انسانمناسب نیست، دریافت نشود.
پوشش مناسب و حجاب: به عنوان یک ارزش اسلامی.
احترام به میزبان: تشکر و قدردانی از مردم عراق و موکبداران. پیشنهاد میشود در حدامکان با تهیه هدیه های کوچک و ارزشی از میزبان تشکر شود تا خاطره خوبی رقم بخورد.
حفظ روحیه معنوی: تمرکز بر زیارت و اهداف قیام امام حسین (ع). تا حد امکان باید سعی شود بیشتر زمان در حرم ها صرف شود تا در هتل ها و بازارها.
چالشهای حفظ ارزشها در جمعیت انبوه:
تنوع فرهنگی و زبانی: حضور زائرانی از ملیتها و فرهنگهای مختلف میتواند منجر به سوءتفاهمها یا تفاوتهایی در رعایت ارزشها شود.
فشارهای فیزیکی و روانی: خستگی، گرسنگی، کمبود امکانات در برخی نقاط و فشارهای جمعیت میتواند باعث کاهش آستانه تحمل و بروز رفتارهای نامناسب شود.
عدم آگاهی برخی زائران: برخی افراد ممکن است نسبت به اهمیت و ضرورت رعایت برخی ارزشها آگاهی کافی نداشته باشند.
استفاده نامناسب از فضای مجازی: انتشار اخبار نادرست، شایعات یا تصاویر نامناسب میتواند به وجهه اربعین آسیب بزند.
ورود افراد با انگیزههای غیردینی: احتمال حضور افرادی با انگیزههای سوء یا غیر مرتبط با اهداف اربعین.
راهکارهای حفظ ارزشها:
آموزش و آگاهیبخشی پیش از سفر:
رسانهها: تولید محتواهای آموزشی در صدا و سیما، فضای مجازی و رسانههای مکتوب در مورد آداب و رسوم اربعین، اخلاق حسینی و بایدها و نبایدها.
کاروانها و گروههای زیارتی: برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی برای زائران قبل از اعزام.
مراجع تقلید و علما: تأکید بر رعایت ارزشها و اخلاق در توصیهها و پیامهای خود.
فرهنگسازی در طول مسیر:
موکبها: موکبها میتوانند علاوه بر خدمات فیزیکی، با نصب بنرها و تابلوهای اخلاقی، توزیع بروشورها و تذکرات لسانی، به فرهنگسازی کمک کنند.
روحانیون و مبلغان: حضور فعال روحانیون و مبلغان در موکبها و در طول مسیر برای پاسخگویی به سوالات و ارائه تذکرات اخلاقی.
زائران خودجوش: تشویق زائران به امر به معروف و نهی از منکر لسانی با شیوه نیکو.
استفاده از هنر: بهرهگیری از سرود، نمایشهای کوتاه، و هنرهای تجسمی برای انتقال مفاهیم اخلاقی.
مدیریت و نظارت:
تیمهای نظارتی: حضور تیمهای نظارتی نامحسوس برای شناسایی و برخورد با تخلفات و ترویج رفتار صحیح.
زیرساختهای مناسب: تأمین امکانات کافی مانند سرویس بهداشتی، آب آشامیدنی، و استراحتگاهها برای کاهش فشار و خستگی زائران.
برنامهریزی برای مدیریت جمعیت: کاهش ازدحام و تسهیل تردد.
نقش الگوها:
موکبداران: اخلاق و رفتار موکبداران به عنوان میزبانان اربعین، الگوی مهمی برای زائران است.
مسئولین و خادمان: رعایت کامل ارزشها توسط مسئولین و خادمان اربعین.
"خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ"(2) (گذشت را پیشه کن، به نیکی فرمان ده، و از جاهلان روی بگردان.)
"وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّیِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ"(3) (نیکی و بدی برابر نیستند. بدی را با نیکوترین شیوه دفع کن؛ آنگاه خواهی دید که کسی که میان تو و او دشمنی بوده، گویا دوست صمیمی توست.)
امیرالمومنین(ع) میفرماید: "قِیمَةُ کُلِّ امْرِئٍ مَا یُحْسِنُهُ" (ارزش هر کس به آن چیزی است که نیکو میداند و انجام میدهد.)(4)
امام صادق (ع) میفرماید: "کُونُوا دُعَاةً لِلنَّاسِ بِغَیْرِ أَلْسِنَتِکُمْ" (مردم را با غیر زبانهایتان (با اعمالتان) به سوی ما دعوت کنید.)(5)
حفظ ارزشها در اربعین، نه تنها یک ضرورت اخلاقی است، بلکه برای ماندگاری، اعتبار و تأثیرگذاری این حرکت عظیم در سطح جهانی نیز حیاتی است. این امر نیازمند یک تلاش جمعی و مستمر از سوی تمامی دستاندرکاران و زائران است.
پینوشت:
1.(کنز العمال، ح 16404)
2.اعراف/آیه99
3.فصلت/آیه34
4.(نهج البلاغه، حکمت 81)
5.(کافی، ج 2، ص 78)
