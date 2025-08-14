مشارکت بیش از ۴ میلیون زائر خارجی در مراسم اربعین

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور عراق امروز پنجشنبه اعلام کرد که بیش از ۴ میلیون زائر خارجی در زیارت اربعین شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، عباس البهادلی، سخنگوی وزارت کشور عراق گفت که عراق میزبان ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار زائر از هیئت‌های خارجی شرکت کننده در زیارت اربعین بود.

وی افزود که این تعداد زائر خارجی از ۱۴۰ کشور مختلف در اربعین شرکت کردند.

پیش از این رئیس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق تاکید کرد که تاکنون هیچ گونه خطر امنیتی در این زیارت وجود نداشته است.

استاندار کربلای معلی نیز گفته بود که تعداد زائران در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.

