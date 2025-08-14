محمد صفایی، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رشت امروز پنجشنبه، ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در رشت، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی اظهار کرد: با توجه به مشارکت همیشگی اداره اوقاف در برگزاری مراسمهای مذهبی، امسال نیز به مناسبت اربعین، برنامهای ویژه در پیادهراه فرهنگی رشت برگزار شد که شامل پذیرایی از زائران جامانده اربعین و عموم مردم است.
وی با بیان اینکه این پذیرایی از محل موقوفه کربلای قاسم بقال کرفآبادی انجام میشود، افزود: نیت این موقوفه به طور خاص برای ایام اربعین تعیین شده و امسال اداره اوقاف مستقیماً متولی اجرای آن است. علاوه بر این، اداره اوقاف در تمامی مواکب مستقر در سطح میدان شهرداری رشت نیز مشارکت داشته است.
صفایی ادامه داد: در ایام محرم امسال، بیش از سه میلیارد تومان از محل نیات مرتبط برای هیئتهای مذهبی مستقر در بقاع متبرکه، مساجد و سطح شهرستان رشت اختصاص یافت و این روند تا اربعین ادامه داشته است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رشت تاکید کرد: مجموع هزینههای انجامشده از محل موقوفات و بقاع متبرکه رشت از ابتدای ماه محرم تاکنون بیش از هشت میلیارد تومان بوده است.
وی با اشاره به تمرکز ویژه اداره اوقاف بر هیئتهای شاخص مذهبی گفت: بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بیش از ۴۰ هیئت شاخص شهرستان کمک شده است. همچنین در این ایام، بالغ بر یک میلیارد تومان با همکاری اداره بهزیستی در راستای نیات مربوط به دارالایتام و دارالمساکین هزینه شد.
صفایی، رویکرد این اداره را همراهی با سایر ارگانهای فرهنگی و مشارکت در امور اجتماعی و مذهبی عنوان کرد و گفت: امروز در پیادهراه فرهنگی رشت پذیرایی از زیارت نرفتهها با هفت هزار ساندویچ، بیسکویت، شربت و چای به مناسبت اربعین در حال انجام است که با همکاری سایر دستگاههای فرهنگی و از محل اجرای نیات واقفان صورت میگیرد.
