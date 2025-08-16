تأثیرات باورنکردنی نماز جماعت بر روح و روان انسان

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: نماز جماعت علاوه بر آثار مفید و مثبت فردی و اجتماعی ازجمله: نظم وانضباط، اتحاد، وقت شناسی، تهذیب اخلاق و....،روحیه فردگرایی، انزوا وگوشه گیری را ازبین برده و سطح دانش وعبودیت وخضوع را افزایش می دهد. تکامل روح و روان، درخشش نور امید و تقویت اراده از مهم ترین و برجسته ترین تاثیرات نماز برای انسان است، اما هر وجدان بیداری که و فضیلت این سرود رهایی را قبول داشته باشد به آثار دیگری نیز معترف خواهد بود که ازآن جمله می توان به این موارد اشاره کرد: رهایی از تنبلی جسمی، بی انضباطی، حواس پرتی و بی توجهی و بلاهت، ناسپاسی و حق پوشی و حق کشی، دوستی و همراهی با مغضوبان وگمراهان، کبر و خودبینی، تعصب و نژادپرستی، تفرقه و پراکندگی، تنهایی و جدایی از مردم، نفاق و دو رویی، غضب و شهوت، آرزوی دور و دراز، تملق و چاپلوسی، پرستش بت ها و مردم پرستی، خرافه و جهل، حسادت، حرص وبخل، امراض روانی، زندان تن، خشم پروردگار، عذاب دوزخ، کوری روز رستاخیز، برخورداری ازیاری خداوند در زندگی و بالاخره اتصال به عالم ملکوت و رضایت خداوند.

بنا به دستورات اسلام، مستحب است که انسان، نمازهای واجب- به خصوص نمازهای یومیه- را به جماعت بخواند، به خصوص برای همسایه ی مسجد وکسی که صدای اذان را می شنوداین امربیشترسفارش شده است. در روایتی وارد شده است که اگریک نفربه امام جماعت اقتدا کند، هررکعت از نمازآنان، ثواب یکصدوپنجاه رکعت نماز را دارد و اگر دو نفر اقتدا کنند، هررکعتی، ثواب ششصد نماز را دارد و هرچه بیشتر شوند، ثواب نمازشان بیشتر می شود تا به ده نفر برسند و عده آنان از ده که گذشت، اگر تمام آسمان​ها کاغذ و دریاها مرکب و درختان قلم و انس و ملائکه نویسنده شوند، نمی توانند ثواب یک رکعت آن را بنویسند.

آیت الله بروجردی، با اتکا به برخی روایات، معتقد است که نماز در دین اسلام، در آغاز به صورت جماعت واجب شده است.[۱] در ابتدای نبوت حضرت محمد(ص)، نماز جماعت به امامت رسول خدا برگزار می‌شد و حضرت علی تنها مأموم مَرد و حضرت خدیجه[۲] تنها مأموم زن بوده است.[۳] بعد از آن جعفر طیار نیز به جمع آنان ملحق شده است.[۴]

نماز جماعت، شیوه ای است که به مسلمانان نشان می دهد، همواره باهم باشند. چه درسختی ها و چه در خوشی ها؛ حتی ممکن است در همین نماز، مشکلات برخی از افراد مطرح شود و توسط افراد خیر دیگر حل شود؛ اما همان گونه که قبلا نیز اشاره شد، ثواب نماز جماعت آن قدر زیاد است که در اسلام به تشکیل آن حتی توسط دو نفر نیز اشاره شده است.به طورکلی، نماز جماعت دارای آثار مثبتی دربین مسلمین است؛ از قبیل: ایجاد اتحاد و فضای دوستی و مودت، آشنایی با اخبار و اتفاقاتی که در یک محدوده زمانی و مکانی صورت می پذیرد و. ..

