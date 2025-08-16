  1. صفحه اصلی
ستاد کل نیروهای مسلح: پاسخ ایران در صورت خطای دشمن کوبنده‌تر خواهد بود

۲۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۵
ستاد کل نیروهای مسلح: پاسخ ایران در صورت خطای دشمن کوبنده‌تر خواهد بود

ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که دوران خویشتنداری به پایان رسیده و ایران آماده مقابله فوری با هرگونه اقدام خصمانه است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای نسبت به هرگونه توطئه یا اقدام تهدیدآمیز از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار داد و اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران آماده است بدون هیچ‌گونه خویشتنداری با هر تهدیدی مقابله کند.

در این بیانیه که امروز (شنبه) منتشر شد، خطاب به آمریکا و رژیم صهیونیستی آمده است: توطئه و افترا علیه ایران قدرتمند و شکست‌ناپذیر را متوقف کنید.

ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ادامه تصریح کرد: در صورت هرگونه خطای محاسباتی، آنچه در جنگ ۱۲ روزه گذشته مانع از اجرای عملیات گسترده شد، دیگر تکرار نخواهد شد.

این بیانیه همچنین تأکید کرد: اگر شرایطی مشابه گذشته پیش آید، پاسخ ایران با غافلگیری‌ها و اقدامات جدیدی همراه خواهد بود که به مراتب شدیدتر و ویرانگرتر از گذشته خواهد بود.

