به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بیانیهای نسبت به هرگونه توطئه یا اقدام تهدیدآمیز از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار داد و اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران آماده است بدون هیچگونه خویشتنداری با هر تهدیدی مقابله کند.
در این بیانیه که امروز (شنبه) منتشر شد، خطاب به آمریکا و رژیم صهیونیستی آمده است: توطئه و افترا علیه ایران قدرتمند و شکستناپذیر را متوقف کنید.
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ادامه تصریح کرد: در صورت هرگونه خطای محاسباتی، آنچه در جنگ ۱۲ روزه گذشته مانع از اجرای عملیات گسترده شد، دیگر تکرار نخواهد شد.
این بیانیه همچنین تأکید کرد: اگر شرایطی مشابه گذشته پیش آید، پاسخ ایران با غافلگیریها و اقدامات جدیدی همراه خواهد بود که به مراتب شدیدتر و ویرانگرتر از گذشته خواهد بود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما