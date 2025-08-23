  1. صفحه اصلی
میراث جاودانه حمزه در نگاه اهل‌بیت(ع)

حمزه سیدالشهدا نه فقط در میدان جنگ، بلکه در یاد و کلام معصومین(ع) زنده است. جایگاه او آن‌قدر والاست که پیامبر(ص) بارها بر مصیبتش گریست و امامان(ع) از او به عنوان قهرمان ایمان و وفاداری یاد کردند. نام حمزه، میراثی جاودانه برای تاریخ اسلام است.

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: حضرت رسول اکرم«ص» در توصیف او فرمود: «حمزه بهترین شهیدان و بهترین برادر من است.»[۱]

امیرالمؤمنین علی«ع» نیز او را همواره با عظمت یاد می‌کرد و می‌فرمود: «حمزه برادر من و یاری‌دهنده‌ی دین خدا بود.»[۲]

امام حسین«ع» در روز عاشورا هنگامی که به میدان رفت، به یاد حمزه سیدالشهدا شعار داد و نام او را فریاد زد تا نشان دهد راهش ادامه‌ی همان فداکاری است.[۳]

در زیارت‌نامه‌ای که از امام صادق«ع» نقل شده، آمده است: «سلام بر تو ای عموی رسول خدا، سلام بر تو ای شیر خدا و شیر رسول خدا، سلام بر تو ای گزیده خدا و رسول خدا.»[۴]
 

این یادها و ستایش‌ها، نشان می‌دهد که حمزه نه فقط یک جنگاور شجاع، بلکه الگویی برای ایمان، فداکاری و وفاداری به پیامبر بود؛ الگویی که در فرهنگ اهل‌بیت(ع) تا همیشه زنده خواهد ماند.
 

منابع:

