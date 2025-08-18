به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله شیخ محمد یعقوبی، از اساتید حوزه علمیه نجف اشرف در سخنرانی خود به مناسبت زیارت اربعین تصریح کرد: از جلوههای رحمت خداوند متعال و تجلی لطف او به بندگانش برای جذب آنها به سوی هدایت و طاعت، این است که برخی از نعمتهای بهشت را برای بندگان مؤمنش در دنیای فانی تسریع میبخشد؛ تا آنها را بچشند، لذت ببرند و سرمست شوند، در نتیجه به بهشت اشتیاق پیدا کنند و به سوی اعمالی که موجب رسیدن به آن میشود، شتاب ورزند.
وی تأکید کرد: از جمله آن نعمتها، ولایت اهل بیت (ع) و دوستی با ایشان، انس با یاد آنها، زیارت مشاهد مشرفهشان و تعظیم شعائرشان است؛ زیرا اینها از بزرگترین نعمتهای بهشتی هستند که خداوند متعال به دوستداران اهل بیت (ع) عطا کرده است. هرچه سرمستی و لذت آنها از این ولایت و محبت صادقانه بیشتر شود، وابستگیشان به محبت اهل بیت (ع) بیشتر میشود.
آیتالله یعقوبی افزود: روایات دلالت دارند بر اینکه هیچ نعمتی از نعمتهای بهشت پس از معرفت به خداوند تبارک و تعالی با نعمت قرب به اهل بیت (ع) برابری نمیکند و انس با ایشان (ع) اهل بهشت را چنان سرگرم میکند که از توجه به دیگر نعمتهای بهشت بازمیمانند. زراره از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) نقل کرده که فرمود: ای زراره، هنگامی که روز قیامت فرا رسد، حسین (ع) در سایه عرش مینشیند و خداوند زائران و شیعیان او را گرد میآورد تا کرامت، یاری، شادمانی و سروری را ببینند که جز خداوند، کیفیت آن را نمیداند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: سیر و حرکت بهسوی امام حسین (ع) و زیارت او، نه تنها راهی بهسوی بهشت، بلکه خود بهشت است. به همین سبب، عاشقان اباعبدالله (ع) از پیادهروی اربعین، با وجود سختیها و مشقتهای بزرگی که به آنها میرسد، لذت میبرند؛ مشقتی که تحمل اندکی از آن در غیر از این طاعت مبارک برایشان دشوار است. آنها هنگام پایان یافتن مدت زمان خدمت و برچیدن خیمهها، حسرت و اندوه را تجربه میکنند.
این مرجع دینی در ادامه درباره مسئولیتها در قبال این نعمت خداوند تأکید کرد: این نعمت عظیم، مسئولیتهایی را بر دوش ما مینهد، همانگونه که برایمان شرافت و کرامت به ارمغان آورده است.
آیتالله یعقوبی پایبندی به اسلام ناب محمدی، کوشش بیوقفه در دعوت مردم به سوی خداوند تبارک و تعالی و ترویج تعالیم اهل بیت (ع) و تداوم بخشیدن به اجرای این شعائر مبارک از جمله این مسئولیتها دانست و بر تلاش برای جلوگیری از تبدیل آن به مراسمها و جشنوارههای مردمی بیارتباط با اهداف قیام حسینی تأکید کرد.
وی همچنین بر ضرورت گردآمدن پیرامون مراجع دینی تأکید کرد و گفت: مرجعیت، راهنمای امت به سوی خیر و صلاح و پناهگاهی امن در برابر فتنهها و بحرانها بهشمار میرود، از اینرو، ضرورت دارد که از جایگاه مرجعیت دینی دفاع شود و با پاسخگویی به شبهات و ردّ اکاذیبی که با هدف گسستن پیوند امت با مرجعیت طرح میگردند، از تضعیف این نهاد حیاتی جلوگیری شود.
