آغاز ساخت ۲۲ باب واحد تجاری در شهر بامیان افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سنگ بنای ساخت ۲۲ باب واحد تجاری به هزینه بیش از ۴.۴ میلیون افغانی در منطقه شهر جدید مرکز استان شیعه‌نشین بامیان گذاشته شد.

بودجه این پروژه از خزانه شهرداری بامیان تأمین شده است و اجرای آن به شرکت ساختمانی تمدن این استان سپرده شده است.

روزی محمد افکار، شهردار بامیان هدف از اجرای این پروژه را ایجاد فرصت‌های شغلی، تنظیم اصناف در شهر و افزایش عوائد شهرداری عنوان کرد.

افکار در مراسم کلنگ‌زنی این پروژه از مردم خواست با ادای مسئولیت‌های شهروندی در آبادانی هرچه بیشتر شهر کمک کنند.

محمد خان غازی مسئول تأمین دفتر استاندار بامیان نیز از شرکت مجری این پروژه خواست تا در اجرای باکیفیت پروژه تلاش بیشتر نماید.

