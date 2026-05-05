به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ در نشست «توسعه شهری بامیان» که به ریاست گل‌حیدر شفق، شهردار استان بامیان افغانستان، و با حضور اعضای شورای علمای شیعه برگزار شد، آخرین وضعیت چندین پروژه زیربنایی این استان و بیمارستان ۱۲۰ تختخوابی، پروژه انتقال برق ۲۲۰ کیلوولت بامیان ـ دوشی و آسفالت جاده پارک ملی بند امیر _ مورد بررسی قرار گرفت.

شفق در این نشست اعلام کرد که روند پیشبرد طرح‌های زیربنایی در بامیان ادامه دارد و برخی پروژه‌های مهم اکنون در مراحل پایانی قرار گرفته‌اند.

با این حال، یکی از موضوعات حساس، وضعیت بیمارستان ۱۲۰ تختخوابی‌ای بود که با کمک جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است.

به گفته منابع، این بیمارستان که ساخت آن در دولت پیشین آغاز و سال گذشته تکمیل شده، همچنان به دلیل اختلاف نظر درباره نام‌گذاری رسمی آن افتتاح نشده است.

دفتر مطبوعاتی شهردار بامیان افغانستان اطلاع‌رسانی‌های خود از ذکر نام «امام خمینی» خودداری کرده و تنها از آن به عنوان «شفاخانه تخصصی ۱۲۰ تختخوابی ساخته‌شده از سوی دولت ایران» یاد کرده است.

این اختلاف ظاهراً ساده، اکنون به مانعی جدی در مسیر بهره‌برداری از یکی از مهم‌ترین مراکز درمانی منطقه تبدیل شده و ساکنان بامیان همچنان در انتظار آغاز رسمی خدمات این بیمارستان هستند.

