  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ویژه

تخریب نماد غدیر توسط گروه تکفیری سپاه صحابه در پاکستان + ویدیو

۲۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۳
کد خبر: 1718376
تخریب نماد غدیر توسط گروه تکفیری سپاه صحابه در پاکستان + ویدیو

نماد غدیر در یکی از شهرهای پاکستان هدف حمله گروه تکفیری سپاه صحابه قرار گرفت و تخریب شد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  گروهی از افراد وابسته به سازمان تروریستی سپاه صحابه به رهبری محمد عامر فاروقی به نماد یادبود روز غدیر در شهر بهت شاه پاکستان حمله کرده و آن را تخریب کردند. 

فاروقی پیش‌تر در سخنرانی علنی، ساخت این نماد را توهین خوانده و تهدید به نابودی آن کرده بود.

این اقدام با واکنش شدید جامعه شیعی روبه‌رو شده و فعالان مذهبی خواستار دستگیری فوری فاروقی و همراهانش توسط نهادهای امنیتی و قضایی شدند. آنان هشدار داده‌اند که در صورت تعلل دولت، مسئولیت هرگونه پیامد و اعتراضات احتمالی بر عهده مقامات خواهد بود.

..........
پایان پیام/ ۲۱۸

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha