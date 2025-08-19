تخریب نماد غدیر توسط گروه تکفیری سپاه صحابه در پاکستان + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروهی از افراد وابسته به سازمان تروریستی سپاه صحابه به رهبری محمد عامر فاروقی به نماد یادبود روز غدیر در شهر بهت شاه پاکستان حمله کرده و آن را تخریب کردند.

فاروقی پیش‌تر در سخنرانی علنی، ساخت این نماد را توهین خوانده و تهدید به نابودی آن کرده بود.

این اقدام با واکنش شدید جامعه شیعی روبه‌رو شده و فعالان مذهبی خواستار دستگیری فوری فاروقی و همراهانش توسط نهادهای امنیتی و قضایی شدند. آنان هشدار داده‌اند که در صورت تعلل دولت، مسئولیت هرگونه پیامد و اعتراضات احتمالی بر عهده مقامات خواهد بود.

