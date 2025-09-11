خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع)_ ابنا: نگاهی به آیه «لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»
در دنیایی که انسانها همواره به دنبال الگوهایی برای زندگی بهتر هستند، قرآن کریم با صراحت و زیبایی، پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) را به عنوان «اسوه حسنه» معرفی میکند.
آیه ۲۱ سوره احزاب میفرماید:
«لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَکَرَ اللَّهَ کَثِیرًا»
یعنی: «بهراستی برای شما در زندگی رسول خدا، الگویی نیکوست؛ برای آنکس که به خدا و روز قیامت امید دارد و خدا را بسیار یاد میکند.»
اسوه بودن یعنی چه؟
«اسوه» یعنی الگو، نمونهای کامل که انسان میتواند از آن پیروی کند. اما چرا پیامبر اسلام (ص) اسوه است؟ چون در تمام ابعاد زندگی—از رفتار با خانواده گرفته تا مدیریت جامعه، از عبادت شبانه تا برخورد با دشمنان—نمونهای کامل از انسانیت، اخلاق، و عقلانیت بود.
اخلاقی فراتر از زمان
پیامبر نهتنها در زمان خودش بلکه برای تمام نسلها الگوست. مهربانیاش با کودکان، احترامش به زنان، صداقتش در تجارت، و صبرش در برابر سختیها، همه نشاندهنده شخصیتی است که حتی امروز هم میتواند راهنمای ما باشد.
مثلاً وقتی در طائف مردم او را آزار دادند، نهتنها نفرین نکرد بلکه دعا کرد که نسل آیندهشان هدایت شود. این سطح از گذشت و بزرگواری، چیزی نیست که در هر انسانی پیدا شود.
الگوی زندگی روزمره
اسوه بودن پیامبر فقط برای علما و بزرگان نیست؛ برای من و تو هم هست.
اگر در زندگیمان دنبال آرامش، صداقت، مهربانی، و رشد معنوی هستیم، کافیست نگاهی به سیره پیامبر بیندازیم.
مثلاً:
- در برخورد با دیگران: «تبسمک فی وجه أخیک صدقة»(1) (لبخندت به روی برادرت صدقه است)
- در سادهزیستی: پیامبر روی حصیر میخوابید و از تجمل دوری میکرد
- در دعا و ارتباط با خدا: شبها تا سحر به نماز و راز و نیاز میپرداخت
در جهانی پر از سردرگمی، پیامبر اسلام (ص) چراغیست روشن برای هر کسی که به دنبال معنا، اخلاق، و آرامش است.
اگر بخواهیم زندگیمان را بهتر کنیم، کافیست از او بیاموزیم؛ نه فقط در عبادت، بلکه در لبخند، در صبر، در رفتار با دیگران، و در امید به آینده.
پی نوشت:
1- کنز العمال_16035
